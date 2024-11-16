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醫院漂亮看護「女上男下」激戰癱瘓男　護理師推開病房傻眼了

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲單人病房離奇傳出呻吟，竟是女看護「夜騎」男病患...（示意圖／取自Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

SOD真實上演？一名護理師分享日前在醫院遇到的離奇事件，提到有次夜班巡房發藥，發現其中一個單人病房推不開，擔心發生意外，趕緊拿萬用鑰匙開門，不料映入眼簾的，竟是越南看護「騎在」男病患身上，讓她當場傻眼。

護理師侯怡岑近日受邀上電視節目《哈囉 你有事嗎》，分享自己在醫院遇到的怪事。她回憶，有次照顧一名年約20歲出頭、脊椎損傷的病人，「他（病人）下肢癱瘓，但上肢正常，人跟意識都是清醒的，由一個越南籍的看護工照顧。」

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侯怡岑表示，這個越南看護工長得非常漂亮，跟男病人看起來感情不錯，結果有一天她夜班查房時，忽然發現病房門推不開，當場擔心起病患安危，因此立刻跑去找萬用鑰匙開門。

不料，她才剛將鑰匙插進去，就聽到裡頭傳來一陣女子呻吟「嗯...嗯...嗯嗯」。等到房門完全敞開，她已經和病床上的男病人四目相對，而越南看護則騎在男方身上忘情晃動，讓她當場不知所措。

節目女來賓聽聞不可置信，紛紛驚呼「他（病人）不是癱瘓了嗎？他還有感覺嗎？那邊不屬於下半身嗎？」

主持人沈玉琳搶先答道：「他癱瘓所以不用動阿，所以變成『龍在下，鳳在上』，他只是癱瘓，但他那邊沒癱瘓啊！」急診專科醫師魏智偉也補充：「有時候其實就是自律神經、交感神經（刺激），它只要充血就會硬了。」

對此，來賓阿娥姐也分享，之前媽媽住院7天，對面那一床有個女生腳斷掉，男友天天來探望，每到晚上小倆口就拉起簾子激戰，呻吟聲不絕於耳，讓她母親難以入眠，因此白天向院方抗議，但情況仍未見改善。

沈玉琳聽完，立刻一臉正色地表示「這時候醫院就該處置，要幫他們...」但話音未落，阿娥姐便接話抱怨「也沒有用阿...」不料沈玉琳下秒接續說「轉診到汽車旅館。」讓現場頓時哄堂大笑。

 
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