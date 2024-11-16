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基隆國中女不適罹罕病　母淚：為何打個疫苗，人生就快毀掉

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲女學生去年打完國光疫苗後肢體無力，遭診斷出罹患罕見的格林巴利症候群。（示意圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

基隆李姓婦人15日指出，她的國中生女兒去年打完國光疫苗後肢體無力，遭診斷出罹患罕見的格林巴利症候群，學業因此中斷，醫療費負擔沉重，盼外界協助。

基隆市府表示，個案是否因打疫苗引起，已將相關資料送衛生福利部疾病管制署審查，協助申請相關賠償，市府也已啟動關懷、慰問。

李姓婦人在社群臉書（Facebook）貼文指出，女兒去年打完國光疫苗後肢體無力，遭診斷出罹患罕見的格林巴利症候群，自此行動不便、學業中斷、被言語霸凌，無人關心協助，也不能申請殘障手冊，更無力負擔龐大醫療費。

市府教育處、衛生局15日下午派人慰問時，李婦也淚訴，為何只是打個疫苗，女兒人生就快毀掉。

市長謝國樑受訪說，據他了解，如果是因為相關疫苗施打不順利，國家有賠償的平台和機制可申請。市府已前往關懷、慰問，後續也會持續關心，希望女學生好轉。

市府衛生局長張賢政指出，格林巴利症候群是一種自體免疫疾病，今年8月接獲相關資料後，已向醫院調閱相關資料，並送疾病管制署申請預防接種受害救濟審查，個案無法排除是疫苗不良反應，一切待疾病管制署審查結果；在結果出爐之前，市府已啟動關懷、慰問相關輔助機制，還有在家教育的安排。

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