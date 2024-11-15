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全國唯一！基隆首創特教生健康檢查　邱佩琳到場加油打氣

▲全國唯一！基隆首創特教生健康檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國唯一！基隆首創特教生健康檢查。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提供特殊需求學生於校園中接受專業健檢服務，基隆市長謝國樑指示教育處，首度邀請專業眼科、牙科醫師及驗光師前進校園為特需學生進行各項專業檢查，副市長邱佩琳今（15日）特別前往國立基隆特殊教育學校陪著孩子們一起體驗，並感謝相關學校及社團的協助，讓小朋友得到更好的照顧。

基隆副市長邱佩琳今天上午前往國立基隆特殊教育學校主持特需學生健康檢查的開幕儀式，並頒發感謝狀給協助辦理這項活動的醫生、學校及社團等，由於部分特教學生在接受檢查過程情緒激動，她也在旁親切地為小朋友們打氣，鼓勵大家勇敢接受檢查。

▲全國唯一！基隆首創特教生健康檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

謝國樑指出，為了加強特教行政及教學的品質，市府針對特殊教育輔導團設置要點進行調整，從教學與行政層面提供學校更完善的特教支持，以照護特殊需求學生健康需求及家長不易掛號困境，並減少學生舟車勞頓，一連兩天在國立特教學校辦理針對特殊需求學生的校園口腔及視力健檢服務。

教育處代理處長徐嬿立表示，基隆設有集中式特教班學校共11校，包含國中3校及國小8校，113學年度共有117名學生，在七堵國小、國立特教學校、國際獅子會300A5區視力照護網委員會及本市驗光生公會的協助下，為特殊需求學生進行專業眼科健檢服務，包含視力檢查、眼壓檢查、裂隙燈檢查、眼底鏡檢查、裸視驗光、度數驗光並提供免費配鏡服務；此外，本市牙醫師公會醫師為學生進行口腔檢查及施做全口塗氟服務，現場並提供骨密度檢測儀供檢測使用。

▲全國唯一！基隆首創特教生健康檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

七堵國小楊姓家長說，市府能規畫提供集中式特教班特殊需求學生在校園中接受專業健康檢查，對於家長來說，實質的幫助很大，也感謝教育處能邀集各單位醫師共襄協助，期許教育處能持續照護本市特殊需求學生及符應及減輕家長照護之需求。

教育處將持續強化普通班的初級介入課程及輔導，並在次級服務中提供特教與學習扶助，確保能為學生提供有效且彈性的支持，提升特殊教育服務質量。

▲全國唯一！基隆首創特教生健康檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國唯一！基隆首創特教生健康檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國唯一！基隆首創特教生健康檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

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