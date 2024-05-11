淡水清水巖祖師遶境將登場　警方辦座談盼共創優質廟會文化

▲▼ 淡水繞境會前座談會。（圖／記者戴上容 翻攝）

記者戴上容／新北報導

每年農曆5月5、6日是淡水清水巖祖師廟一年一度的出巡宗教盛事，每逢繞境總會有部分人士違法滋事。「暴力零容忍！」淡水警分局長彭正中於淡水清水巖平安遶境會議三申五令地強調，不容許任何人趁著廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟的神聖信仰，警方將貫徹「強勢執法」的立場，對於任何不法行為或滋事分子，一定當場依法逮捕嚴辦，堅定地守護遶境秩序與民眾安全。

每年農曆5月5、6日是淡水清水巖祖師廟一年一度的出巡宗教盛事，將於6月10、11日連續2天舉辦遶境祈福活動。淡水警分局為維持遶境安全及交通秩序，預計出動近百名警力嚴陣以待，更於（11）日與主力單位及市府區公所、消防等、環保局、清潔隊及28間宮廟與陣頭代表，共同舉辦「淡水清水巖遶境行動公約座談會」暨抽籤會議，並簽署「優質宮廟文化行動公約」，期盼活動平安順利進行。

清水巖管委會主委黃逢晚表示，為兼顧信眾參拜及遶境秩序，今年新增一項規定，參與繞境的廟會陣頭隊伍統律定統一吃飯休息時間20分鐘，往年因為休息時間不一致，導致遶境隊伍阻塞影響到活動進行，同時呼籲大家應遵循「優質宮廟文化行動公約」。座談會中淡水警播放影片及新聞報導，除了強調對暴力分子滋事「零容忍」態度，一定會鐵腕執法，希望宮廟主持人或糾察隊發現脫序行為應立即制止，避免衝突擴大，優質的宮廟遶境文化能從自身做起。

偵查隊副隊長簡世國表示，根據新修正組織犯罪防制條例明定，任何以幫派組合名義實施公開活動者，員警將到場約制及告誡，另外，遶境活動切勿以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示，公開進行與幫派有關之活動，嚴正表達警方立場。

淡水警分局長彭正中強調，推動行動公約不是箝制廟會活動，而是幫助宮廟自我管理，凝聚自律的共識，由於11日遶境活動適逢上班日，希望能配合警、消各項管制措施，降低對居民居住環境的干擾，共同營造一個安全且有秩序創優質廟會文化。