地藏庵「新莊大拜拜」大眾爺遶境　6台「8億限量超跑」助陣

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區地藏庵5日下午2時，舉辦一年一度的「新莊大拜拜」，庵內文武大眾爺聖誕迎神遶境為民眾祈福，有信眾在大眾爺遶境過路處設下香壇，並擺設6部限量超跑供觀賞，其中一部PAGANI Huayra Roadster「風神」敞篷，更是價值2億元，全球40部，全台僅有一部，6部豪車總價值逾8億。

▲新莊地藏庵大眾爺遶境。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，新莊地藏庵大眾爺廟下午2時報班後，開始「暗訪」，6日上午11時「日巡」；新莊文武大眾爺雖源起於祭祀無主孤魂，但地方善信並未視之為厲，反而認為大眾爺具有鑑察、緝捕及審判惡鬼之神格。文武大眾爺神像左文右武，著文、武官服，其主要職司除緝拿惡鬼、鎮境安民之外，兼亦有賞罰人間善惡之能力。

地方信眾因感應大眾爺「協尋失物」或「協助緝兇」相當靈驗，常有以人間之事託請，皆得庇助。每年農曆五月初二為大眾老爺誕辰，四月三十晚為「暗訪」及五月初一為「日巡」，自大正元年舉辦至今，俗稱「新莊大拜拜」。

有信眾特地運送6部限量超跑北上參與遶境活動，在中港路一處停車場設置紅壇，有藍寶堅尼「牛王」、法拉利「馬王」法拉利雙門休旅車、麥拉倫「洗拿」Senna LM及Senna，還有一部全球僅40部、全台只有一部的PAGANI Huayra Roadster「風神」敞篷車，價值2億元，6部超跑總價值約8億多。

▼PAGANI Huayra Roadster「風神」敞篷車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼信眾擺設限量超跑供觀賞 。（圖／記者陳以昇翻攝）