　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地藏庵「新莊大拜拜」大眾爺遶境　6台「8億限量超跑」助陣

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區地藏庵5日下午2時，舉辦一年一度的「新莊大拜拜」，庵內文武大眾爺聖誕迎神遶境為民眾祈福，有信眾在大眾爺遶境過路處設下香壇，並擺設6部限量超跑供觀賞，其中一部PAGANI Huayra Roadster「風神」敞篷，更是價值2億元，全球40部，全台僅有一部，6部豪車總價值逾8億。

▲▼新莊地藏庵大眾爺繞境，信眾擺設限量超跑供觀賞 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新莊地藏庵大眾爺遶境。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，新莊地藏庵大眾爺廟下午2時報班後，開始「暗訪」，6日上午11時「日巡」；新莊文武大眾爺雖源起於祭祀無主孤魂，但地方善信並未視之為厲，反而認為大眾爺具有鑑察、緝捕及審判惡鬼之神格。文武大眾爺神像左文右武，著文、武官服，其主要職司除緝拿惡鬼、鎮境安民之外，兼亦有賞罰人間善惡之能力。

地方信眾因感應大眾爺「協尋失物」或「協助緝兇」相當靈驗，常有以人間之事託請，皆得庇助。每年農曆五月初二為大眾老爺誕辰，四月三十晚為「暗訪」及五月初一為「日巡」，自大正元年舉辦至今，俗稱「新莊大拜拜」。

有信眾特地運送6部限量超跑北上參與遶境活動，在中港路一處停車場設置紅壇，有藍寶堅尼「牛王」、法拉利「馬王」法拉利雙門休旅車、麥拉倫「洗拿」Senna LM及Senna，還有一部全球僅40部、全台只有一部的PAGANI Huayra Roadster「風神」敞篷車，價值2億元，6部超跑總價值約8億多。

▼PAGANI Huayra Roadster「風神」敞篷車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊地藏庵大眾爺繞境，信眾擺設限量超跑供觀賞 。（圖／記者陳以昇攝）

▼信眾擺設限量超跑供觀賞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊地藏庵大眾爺繞境，信眾擺設限量超跑供觀賞 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新莊地藏庵大眾爺繞境，信眾擺設限量超跑供觀賞 。（圖／記者陳以昇攝）

ET快訊
獨／性侵小6童重判17年半！女老師秀對話截圖：是他陷害我
新莊大拜拜！　6台「8億限量超跑」助陣
波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還
快訊／總統府前事故！　廂型車直撞花圃
快訊／鴻海配息「創掛牌新高」！　郭台銘94億元入袋
大逆轉！　「塑膠海馬」專家鑑定：是真的
快訊／賴清德：台灣願互利共榮　呼籲中國共同維護和平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

快訊／高雄大貨車追撞拖板車！車頭嚴重凹陷　駕駛一度受困

地藏庵「新莊大拜拜」大眾爺遶境　6台「8億限量超跑」助陣

快訊／總統府前事故！駕駛忘拉手煞車　滑行300m撞花圃

台65線聯結車突「上下彈跳」！鬼切到對向卡分隔島　驚險影片曝

南港車站前追逐戰！逾期移工裝配合上車轉身就跑　警網圍捕壓制

大逆轉！議員買到「塑膠海馬」10年泡不爛　專家鑑定：攏係金ㄟ

「出庭會有生命危險」！吳淑珍洗錢案聲請停審　高院更三審裁准

男逛西門町遭「阿姨」尾隨　她不滿警方勸離咆哮...被帶回管束

快訊／雙北驚傳落水案！女騎車上橋後墜落　警消搜救中

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

快訊／高雄大貨車追撞拖板車！車頭嚴重凹陷　駕駛一度受困

地藏庵「新莊大拜拜」大眾爺遶境　6台「8億限量超跑」助陣

快訊／總統府前事故！駕駛忘拉手煞車　滑行300m撞花圃

台65線聯結車突「上下彈跳」！鬼切到對向卡分隔島　驚險影片曝

南港車站前追逐戰！逾期移工裝配合上車轉身就跑　警網圍捕壓制

大逆轉！議員買到「塑膠海馬」10年泡不爛　專家鑑定：攏係金ㄟ

「出庭會有生命危險」！吳淑珍洗錢案聲請停審　高院更三審裁准

男逛西門町遭「阿姨」尾隨　她不滿警方勸離咆哮...被帶回管束

快訊／雙北驚傳落水案！女騎車上橋後墜落　警消搜救中

超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦

方志友合體「滑板冠軍」演母子　代言「消暑神器」大秀舞技超洗腦

體驗東京人下班後的居酒屋時光！吉祥寺人氣美食串燒只要100円起

新莊又下雨！龍邦之戰將延到下週二同時間場地展開

迎接台南芒果節　黃偉哲邀請網紅「泡芙」品嘗台南芒果甜美滋味

屏科大時尚系師生走進迦南養護之家　用愛剪出美麗

慰勞員警端午辛勞　屏東縣警友會致贈1170顆粽子

台積電熊本廠起薪高3成　在地企業苦「搶不到人」！錄取10僅5到職

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

全校最後一次畢典！　環球科大學生會用心畫下溫馨休止符

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

社會熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

快訊／唐治平現身士林地檢！爆氣怒問：誰是唐先生？

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

台中警272人異動　基層怒：長官出事我們扛

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

即／台東工安意外！怪手鏟斗脫落　工人遭砸破頭亡

唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接去地檢署

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

獨／夏克立「為了家人」不告郎祖筠、竇智孔了！

更多熱門

相關新聞

與姊吵架心情差　新莊男持2把菜刀逛大街

與姊吵架心情差　新莊男持2把菜刀逛大街

新北市新莊區4日下午2時許，39歲廖姓男子因與姊姊在家吵架後，不明原因拿2把菜刀在萬安街巷內閒晃，目擊民眾嚇到趕緊報警，6名員警獲報趕抵，擔心廖男會情緒失控，立即拉開距離拔槍大聲喝令他「把刀放下！」廖男被員警震懾住，乖乖放下手中菜刀，隨後被帶回派出所偵訊，將依恐嚇公眾罪嫌移情新北地檢署偵辦。

新莊醉漢嗆路人　遭持安全帽猛砸頭

新莊醉漢嗆路人　遭持安全帽猛砸頭

布加迪推限量500台L’Ultimer

布加迪推限量500台L’Ultimer

女友提分手！新莊恐怖男半夜丟煙火炸大門

女友提分手！新莊恐怖男半夜丟煙火炸大門

超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨「背鍋」真相曝

超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨「背鍋」真相曝

關鍵字：

新莊地藏庵大拜拜繞境超跑

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面