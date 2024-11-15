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苗栗銀樓搶案警拘騎車接應女友　 越籍男搶匪摸黑跳農田逃走

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市南苗市場旁老字號的銀樓昨（14）日遭搶金飾，警方專案小組漏夜追查，以車追人鎖定一對外籍移工涉嫌犯案，昨夜10時先逮捕接應的越南籍女移工共犯，但前往藏身處查緝時，她的男友、越南籍逃逸男移工摸黑逃竄到稻田後，警方請民間救援協會協助，但尚未搜捕到案。

▲苗栗市銀樓落網的越南籍女移工。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市銀樓搶案警漏夜逮捕接應女共犯，圍捕時被男搶匪跳入農田逃逸，漏夜搜索未果。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗市南苗市場旁中正路的老字號銀樓，昨下午4時20分許報案，指有一名戴鴨舌帽、口罩和穿藍色外套的男子，佯裝買金飾，趁店員不注意，一把搶走1條3兩項鏈、1枚3錢戒指，損失約30萬元，搶匪得手後拔腿就跑，往市場內逃跑後，同夥騎機車接應逃跑，而老闆兒子追趕時不慎在騎樓摔倒。另外，該家銀樓曾在2021年4月間，遭搶匪持榔頭砸毀玻璃後搜刮金飾，同樣逃入市場內由同夥接應逃跑，後來嫌犯都落網。

▲苗栗市銀樓搶案警漏夜逮捕接應女共犯，圍捕時被男搶匪跳入農田逃逸，漏夜搜索未果。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲劫匪得手金飾後急往市場逃逸，由女友騎機車接應。

▲苗栗市銀樓搶案警漏夜逮捕接應女共犯，圍捕時被男搶匪跳入農田逃逸，漏夜搜索未果。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲銀樓老闆兒子追趕劫匪時不慎在騎樓摔倒。

苗栗警分局副分局長徐文明今天上午說，警方成立專案小組追查，初步調查歹徒先徒步前往銀樓佯稱購買金飾，在店家提供金飾供其挑選之際，趁店家防備不及隨即搶奪金飾離開，得手後先徒步逃離現場，後續搭乘接應的機車離開，警方以車追人昨晚22時許查獲接應的女姓（28歲）犯嫌，並已掌握主嫌身分，持續積極偵查中。

警方逮捕女共犯後，她交代男友藏身處後，大批警力前往圍捕時，主嫌察覺異狀，跳入稻田後摸黑逃逸無蹤；警方也請山城救援協會等民間社團義務協助，搜捕到今天凌晨約2點，可惜仍未尋找在逃搶匪。

▲苗栗市銀樓搶案警漏夜逮捕接應女共犯，圍捕時被男搶匪跳入農田逃逸，漏夜搜索未果。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市銀樓搶案警漏夜逮捕接應女共犯，圍捕時被男搶匪跳入農田逃逸，漏夜搜索未果。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，嫌犯為一對越南籍移工，男主嫌為逃逸移工，情侶檔缺錢才合謀搶銀樓，男嫌在11日晚上即佯裝挑選金飾，待了快2小時，所以昨天一進門，老闆娘即認出他，一時放下戒心。

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