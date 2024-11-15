罹癌女回診「跌倒遭輾斃」！貨車司機賠錢法官拒給緩刑…原因曝

記者黃資真／台北報導

北市一名60歲罹癌的李姓女子，今年5月10日上午正要去醫院看病，過馬路時不慎跌倒，不料慘遭右轉的貨車輾過，當場卡在貨車底部，救出送醫搶救後仍傷重不治。士林地院考量肇事李姓司機以40萬元與死者家屬和解，依過失致死罪處4月，但曾有酒駕前科，故不宣告緩刑。

▲癌婦過馬路要前往醫院就診，被右轉貨車司機輾過身亡。（圖／資料照，下同）

回顧此案，今年5月10日上午11時許，李女因罹患癌症正前往醫院回診，李男則是開車要到服飾店下貨，沿承德路2段由南往北方向行駛，至民權西路口時欲左轉時，未料走在承德路東側人行道斑馬線上的李女不慎跌倒，未注意到的李男當場將她輾過，

警消獲報到場緊急將李女救出，送往馬偕醫院搶救，仍因多重鈍創骨折，導致氣血胸併腹腔出血，於中午12時46分宣告不治。檢方認為，李男未先暫停讓行人先行通過，貿然右轉，造成行人死亡，依過失致死罪起訴。

法官考量李男犯後坦承犯行，並於準備程序中與死者家屬調解且賠償40萬元完畢，犯後態度尚佳，依行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而犯過失致人於死罪，處有期徒刑4月，另因李男在2020年曾酒駕騎車上路，被判處5月有期徒刑，以易科罰金方式執行完畢，不符合緩刑條件，故不予緩刑。全案可上訴。

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