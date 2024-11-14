大巨蛋從「沒有觀眾的球賽」到中華隊創佳績　李四川曬紀念球談甘苦

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽昨晚開打，「台韓大戰」吸引滿場觀眾，台北大巨蛋也再次引起國際注目。對此，台北市副市長李四川今（14日）回憶大巨蛋往事，指出去年的今天，他與同仁及施工團隊觀看著一場沒有觀眾的棒球賽，一年過去，大巨蛋辦了78場棒球賽事，昨晚更迎來中華隊贏韓國隊的佳績。他強調，耐得住寂寞與批評，才有美麗繁華的明天，這世界上沒有優秀的理念，只有腳踏實地的结果。

李四川表示，去年的今天，他與同仁及施工團隊在大巨蛋內，觀看一場沒有觀眾的棒球賽，這也是開啟大巨蛋第一場棒球賽。老天可能知道這是多麼不容易，球場上打來界外球，就落在他們的前面，施工的伙伴撿來說，送給他做紀念。

李四川指出，一年了，大巨蛋迎來78場棒球賽事，也舉辦今年的國慶晚會，吸引超過110萬人進場觀賽，一場人數最多高達約4萬人。昨晚更迎來世界12強比賽，中華隊贏韓國隊的佳績。

李四川說，一年來大巨蛋有讚揚，也有很多的批評。他要施工團隊耐得住批評，努力的改善，讓它一天比一天更美好。

最後，李四川強調，這世界上沒有優秀的理念，只有腳踏實地的结果。祝中華隊在大巨蛋繼續再創佳績，贏了所有的比賽。

▼李四川曬出過往大巨蛋紀念球。（圖／翻攝自Facebook／李四川）