曝柯媽見柯文哲「光頭照」掉眼淚　張啓楷：希望可以趕快重見光明

▲民眾黨主席柯文哲13日以平頭的造型接受北檢提訊。（圖／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前剃「光頭」接受檢方提訊，引發不少人熱議，對此，民眾黨立委張啓楷昨（14日）表示，柯文哲剃光頭可能是愛乾淨，但更可能是「抗議司法無法無天」，且他有朋友日前去台大醫院探視柯爸，並透露柯媽媽看到柯文哲剃光頭的照片，就掉眼淚了。

民眾黨立委張啓楷昨日在網路節目《鄉民大學問》提到，有朋友在13日去台大醫院探視柯爸，聽朋友說，「柯媽看到柯文哲剃光頭的畫面，就掉眼淚了，站在媽媽、站在好朋友的立場，柯文哲現在就是有苦說不出」。

此外，張啓楷還指出，璩美鳳指控柯文哲性騷擾，外界當然有公評，璩美鳳每天在外面講話，但柯文哲能講什麼話？收押禁見連話都不能講，沒有話語權，每天媒體放這麼多消息，柯文哲又不能辯護，這才是現在最大的問題。

至於，柯文哲剃光頭的原因為何？張啓楷認為，一方面可能是愛乾淨，而更大的可能是在抗議司法「無法無天」，希望哪天可以趕快重見光明，讓柯文哲趕快出來講話。

最後，張啓楷強調，關於柯文哲的案子，外界一直傳，媒體上也有好幾個版本，但是冷錢包哪去了？化糞池挖了沒？真相只能等起訴書。

★未經判決確定，應推定為無罪