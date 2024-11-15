驚魂成轉機！花蓮女「沒戴眼鏡」地震逃命中跌倒　決心摘掉眼鏡

▲▼台北醫院眼科主任林人傑認為現今的近視雷射手術成熟、安全性高，當日能看的清晰且能立即返工。（圖／台北醫院提供）

記者戴上容／新北報導

花蓮一名33歲張小姐從小受高度近視困擾，摘下眼鏡後一片模糊。今年四月，花蓮壽豐鄉發生了芮氏規模7.2的地震。當震動席捲而來，獨自在家的她匆忙逃生中跌倒，眼鏡也在混亂中遺失，眼前一片黑暗令她陷入前所未有的恐懼。「那一刻，沒有眼鏡的我，像失去依靠一樣無助」，張小姐回憶道。這場地震讓她深刻體會到視力的重要性，於是她下定決心北上接受近視雷射手術，希望能重獲清晰視界。

張小姐提到，其實朋友早就推薦她嘗試近視雷射手術，但當時的她覺得眼鏡或隱形眼鏡已足夠應付日常。然而，地震經歷讓她明白，緊急情況下若失去眼鏡，後果或許超乎想像。隨著震後生活逐步回穩，她終於鼓起勇氣，前往衛生福利部臺北醫院，進行手術諮詢並成功完成手術。

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術後的清晰視力讓她感到宛如重生，從近視850度與散光的限制中解放，一個月後的回診結果顯示視力已恢復至1.0。她笑著說：「現在每個早晨醒來，能清楚看見美麗的花蓮，這是我從未體驗過的幸福。」

臺北醫院眼科主任林人傑醫師表示，張小姐接受的是全飛秒雷射併微創角膜透鏡取出術，這項技術精準且安全，能幫助病人快速恢復視力，進而改善生活品質。眼科專科護理師呂為朋也提醒，術後護理至關重要，如佩戴防風眼鏡、避免劇烈運動和定期回診，並養成良好的用眼習慣，這樣才能長久維持視力健康。