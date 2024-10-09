中國建築業欠款淪常態　陸媒：央企國企也沒錢付供應商

▲南寧一建案。（圖／CFP）

文／中央社

中國建築業拖欠工程款問題加劇，央企、國企無力支付下游供應商，也成被討債對象，恐陷「上游倒一個、下游停一片」困境，業界建議政府必須加大整頓、規範建築市場秩序。

據新華社轄下媒體經濟參考報報導，中國建築業拖欠工程款問題加劇，這恐將對施工企業、建材供應商等下游廠商產生產業鏈連鎖影響，建議政府必須對於目前業界問題專項整治，才能進而推進經濟循環、促進就業。

報導提到，目前建築業欠款大多來自房地產企業和地方政府。重慶一家民營建築企業鄧姓總經理說，2018年與一家房地產開發商合作，承包多個案子，這家公司卻在3年前爆發債務危機，儘管後來完成「保交樓」任務，開發商仍欠工程款人民幣21億元（約新台幣94.5億元）。

許多房地產開發商爆發債務危機後多為「資不抵債」，建築企業要回工程款是「困難重重」。鄧姓總經理說，有債務問題的開發商幾乎沒有能力支應工程款，一來是其能變現資產有限；再者是可變現資產早被金融機構等債權人查封，建築業恐陷「上游倒一個、下游停一片」困境。

在這波建築業拖欠工程款風暴中，央企、國企也有無力支付供應商工程款的問題。一家建築央企相關負責人說，上半年基礎建設專案投資縮水30%，多個省市建設專案工程款被拖欠，也無力支付下游供應商費用。

報導提到，中國中鐵、中國鐵建旗下多家公司由於遇到工程欠款無力支付下游供應商費用，被起訴成為「失信被執行人」。建築業工程款拖欠問題已經對整個建築業上、下游帶來不利影響、連鎖效應。

對於工程款拖欠問題，有些企業選擇「借新債、還舊債」，還有些企業陷入不斷地打債務官司困境；有央企職工說，由於工程欠款收不回來，公司今年上半年只能採取降薪、裁員、增加貸款等方式緩解現金流緊張的問題。

業界建議政府加大力道整頓、規範建築市場秩序，防止工程欠款問題愈演愈烈。

首先是專項清理，重點整頓房地產開發、政府工程領域欠款問題；再者是嚴格檢視項目審批，資本金額小、後續資金來源缺乏保障的專案，不應批准；對一些地方要求企業墊資搞「形象工程」、「政績工程」者，嚴肅問責。