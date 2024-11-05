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LINE傳「黑道幫裝潢新房上千萬」　媒體人誹謗檢察官遭起訴

▲▼高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣與口罩）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

▲檢察官黃錦秋(中)控告媒體人在群組散布不實涉嫌妨害名譽。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

電視台新聞部簡姓經理3年前在「88會館」之亂期間，在媒體群組傳訊，指時任警政署政風室主任的檢察官黃錦秋，接受天道盟大哥「鱸鰻」林秉文和角頭協助，裝潢新房花了上千萬，黃錦秋不滿聲譽受損提告，台北地檢署原本處分不起訴簡姓經理，經高檢署發回後，檢察官認為簡姓經理未經合理查證就散布不實言論，涉嫌加重誹謗罪嫌，5日公告起訴。

黃錦秋在警政署任職期間，捲入檢警高層涉足88會館等不當場所風波，黃與當時偵辦88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝，都被監察院彈劾，移送懲戒法院，郭哲敏與共犯林秉文所涉洗錢則遭起訴，正由新北地院審理中。

而簡姓電視台經理是經營社會線多年的資深警政記者，在2022年11月9日前，透過LINE群組「警政魂◎敬一杯社…」貼文：「林秉文 小明的一位小弟 因為利益衝突 轉而投靠三重某角頭下面 這位角頭牽線找上黃錦秋 黃跟林秉文 小明交情也很好 但是這派人 幫忙黃 裝潢他中壢新房子 花了上千萬」。

黃錦秋不滿被指為接受林秉文及地方角頭裝潢房屋的不正利益，使得她人格及社會評價受損，憤而提告，但簡姓經理否認犯行，甚至辯稱在群組內發文的帳號不是他的，他不確定自己有沒有加入這個「警政魂」群組，還說曾在周刊報導看過相關訊息內容。

不過檢察官調查「警政魂」群組成員共有14人，其中3人證稱群組是簡姓經理創設，且發文的就是簡姓經理，而周刊有關「88會館之亂」的報導中，沒有提到過裝潢新房等相關內容，認定簡姓經理未經合理查證，就在特定多數人的群組內散步不實言論，依加重誹謗罪嫌提起公訴。

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