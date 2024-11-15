西半部一片霧茫茫！環境部：擴散條件差　空氣品質亮紅燈

▲今天北部地區呈現一片霧茫茫狀態。（圖／環境部提供）



文／中央社

環境部表示，受到颱風天兔及偏東風影響，今天（15日）西半部擴散條件差，空氣品質多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級。

環境部發布新聞稿表示，綜合最新氣象、模式及空品監測結果指出，昨天偏東風，水平及垂直擴散不佳，導致污染物持續累積，桃園至雲嘉南地區空氣品質多為橘色提醒等級，斗六達紅色警示等級。

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▲環境部預測今天西半部空氣品質不佳。（圖／環境部提供）



環境部指出，今天受颱風天兔外圍環流及偏東風影響，西半部擴散條件仍差，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部進一步說明，昨天偏東風，加上水平及垂直擴散不佳，污染物累積，細懸浮微粒（PM2.5）約40至60微克/立方公尺；今天受颱風外圍環流影響及持續偏東風，加上混合層仍偏低，綜合最新模式模擬果及監測資料，研判今天西半部地區PM2.5達30至50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級；預計16日白天空氣品質將逐漸改善。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

▲受到颱風天兔及偏東風影響，今天西半部擴散條件差。（圖／環境部提供）