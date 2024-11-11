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創業自立！　皮雕職訓助身障婦女重新彩繪人生

▲44歲的惠真參加勞動部皮雕職訓班，展現自信，開啟事業一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲44歲的惠真參加勞動部皮雕職訓班，展現自信，開啟事業一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進身心障礙者的勞動參與，勞動部積極運用多元就業服務管道及各項就業促進措施協助身心障礙者進入職場，今年截至第3季已協助2萬8千名身心障礙者成功就業。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今日分享一位身障職訓成功案例，現年44歲的惠真（化名），在參加分署委託台南市復健青年勵進會開辦的皮雕職訓課程，結訓後不僅成立工作室，當起老闆接案，也在協會擔任助教，工作讓她變得有自信，更揮別過去憂鬱日子，迎向彩繪人生。

「半年前的我跟現在判若兩人」，惠真說多年前因施打新冠疫苗讓她身體健康出了狀況，不僅失去工作，也讓自己陷入重度憂鬱情緒中，後來在親友鼓勵下決定轉念，參加皮雕職訓課程，從基礎學起，3個月的紮實課程學到皮革知識、皮雕技法、染色與皮件縫製組裝技巧等，且因她是美工科系出身，對色彩與美感的敏銳度高，做出來的作品很受好評，甚至在結訓成果展中她的作品全數賣出，讓她受到鼓舞，重拾就業信心。

▲44歲的惠真參加勞動部皮雕職訓班，展現自信，開啟事業一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

惠真愈學愈有興趣，結訓後決定自行創業接案子，不少人因口碑效應而向她訂製皮雕產品，現她業績穩定成長，已華麗轉身變成皮雕達人，她感謝勞動部給資源，能讓身心障礙者學技能自立，走出不一樣的路；現在她亦參加勞動部產投方案的皮雕在職訓練課程，持續精進技術。

「很開心找到屬於自己的那片天」，惠真以過來人經驗鼓勵身心障礙朋友，可找有興趣的領域深耕，不要害怕嘗試，「或許有意想不到的結果」，能讓自己順利開啟新職涯。未來她打算將皮革與西港金獅圖騰做結合，要讓更多人看到她的好手藝，甚至從事皮雕教學工作，傳授自身經驗。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，身障學員專注力強，每件皮雕商品從剪裁、雕刻、染色、組裝到包裝都能一手包辦，手藝甚至比一般人還要精巧，像惠真因天分加上努力，創作出不少令人驚艷的好作品，結訓後創業自立，是翻轉逆境、成功就業的實例。

▲44歲的惠真參加勞動部皮雕職訓班，展現自信，開啟事業一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署今年結合就業市場趨勢，在轄區開辦6班身心障礙民眾可優先參加的融合式職訓專班，包括「袋包車縫人員培訓班」、「皮革工藝技術人員培訓班」、「皮雕工藝暨皮件設計製作班」、「園藝盆飾植栽製作暨商品行銷班」、「布藝織品創作行銷班」與「居家清潔人員訓練班」等，希望助身心障礙學員培養一技之長，使其返回職場，學員訓後就業率都有達8成左右。

「不要害怕跨出第一步」，劉邦棟鼓勵身心障礙朋友勇敢向前，有相關就業或職訓需求都可向轄區各就業中心尋求幫忙，或上身心障礙者就業資源網(https://orsd.wda.gov.tw/)查詢，亦可撥06-6985945洽詢。

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