　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

▲28歲運動管理系畢業的楊勝傑，透過雲嘉南分署9個月的自辦電腦繪圖訓練課程，從零經驗小白躍升機構設計工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲28歲運動管理系畢業的楊勝傑，透過雲嘉南分署9個月的自辦電腦繪圖訓練課程，從零經驗小白躍升機構設計工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大學就讀運動健康管理系的楊勝傑，退伍後發現所學科系，職缺選擇較侷限於運動產業，想找其他工作卻苦無其他專長，所幸在朋友的分享下得知雲嘉南分署的自辦訓練課程，透過9個月的電腦繪圖訓練，從零經驗小白躍升機構設計工程師，成功翻轉職涯！

勞動部為協助失業者充實專業技能，做好進入職場的準備，並協助在職勞工因應產業發展，提高其職場穩定度，每年都會定期辦理各類職業訓練課程；現年28歲的楊勝傑，就讀大學期間曾任游泳教練，深感運動產業工時長，薪水也會因抽成多寡不穩定，畢業後對職涯無規劃，便加入陸軍志願役行列，服役三年後決定退役，不想回到運動產業卻也找不到更好的工作，在同為雲嘉南分署自辦職前班的結訓朋友介紹下，報名了「電腦輔助機械繪圖」職前班，歷經半年、840小時的訓練課程，訓後不到一週就成功應聘上產品設計工程師。

▲28歲運動管理系畢業的楊勝傑，透過雲嘉南分署9個月的自辦電腦繪圖訓練課程，從零經驗小白躍升機構設計工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「基礎理論講解再搭配上機實務操作，完全沒經驗也能快速上手！」楊勝傑表示自己過往求學經驗，完全和機械繪圖無關，但分署職訓課程是結合基礎的理論講解，搭配完整的實作訓練，即便非本科系背景的參訓學員，只要認真學習都能透過職訓快速累積職能，而且不僅免學費，青年身分還能申請學習獎勵金，著實減輕待業受訓的經濟負擔，大讚勞動部真的超佛心！

楊勝傑還說，參加職前班後不僅超快找到工作，職訓所學更是讓他輕鬆面對工作所需，為了更精進電腦繪圖職能，還利用週末參加雲嘉南分署辦理的電腦繪圖在職班，歷經三個月的訓期後，更是成功轉職到科技業系統公司擔任機構設計工程師，薪水一年內調升8K；勝傑將自身經驗分享給對於職涯還感到迷惘的朋友，鼓勵他們善用勞動部職訓資源，為自己開創不同的職涯視野。

▲28歲運動管理系畢業的楊勝傑，透過雲嘉南分署9個月的自辦電腦繪圖訓練課程，從零經驗小白躍升機構設計工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提升轄區民眾的產業競爭力，分署每年都會定期自辦各類職前及在職訓練，視參訓學員身分及課程類型，補助參訓學員50%至全額的訓練費用；目前113年第3期自辦在職訓練受理報名至11月22日截止，將開辦33班、計657個預訓名額，符合凱米、山陀兒、康芮颱風認定災區之學員，若檢具受災者相關佐證，將可申請免負擔訓練費用，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)查詢，或撥06-6985945轉1099洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國小校長爆性侵女網紅　蹺班衝摩鐵！棄「災後校園」不管
天兔路徑西修「更靠近台灣」！　日氣象廳新路徑曝
找朋友前妻上摩鐵QK　買早餐回來發現她死了
國道「風火輪」砸爆小客車！　奪命瞬間曝
「這最好是全壘打啦」　蔡其昌將提申訴
錢櫃22歲女員工墜亡　表姊夫悲吐：她只是為了要關窗
快訊／最快17:30發陸警！　往南走或轉北是關鍵
失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南動保市集11／17盛大登場　黃偉哲與動保大使林怡廷牙牙攜手宣傳

聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征東洋　踢館腰旗美式足球交流賽

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

消除「隔夜醉」錯誤觀念　東港警強化宣導「酒後代駕」

維護山林治安！里港警深入偏遠山區查訪　破獲7案逮7人

新住民夢想由移民署實現　越南醫學生來台築夢成為美髮師

屏東獨居婦跌坐地板無力起身　內埔警急救援

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

台南動保市集11／17盛大登場　黃偉哲與動保大使林怡廷牙牙攜手宣傳

聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征東洋　踢館腰旗美式足球交流賽

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

消除「隔夜醉」錯誤觀念　東港警強化宣導「酒後代駕」

維護山林治安！里港警深入偏遠山區查訪　破獲7案逮7人

新住民夢想由移民署實現　越南醫學生來台築夢成為美髮師

屏東獨居婦跌坐地板無力起身　內埔警急救援

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

埔里透天厝竄火！8旬翁嗆傷灼傷還跌倒　勇鄰助及時逃生

怪物！馬刺溫斑亞馬轟生涯新高50分　主場拆了巫師

南韓電動車今晨連續「起火自燃」　皆使用韓國製電池

國小校長被控性侵！再爆棄「災後校園」不管　還蹺班衝摩鐵開房

2人666爽吃肉！高雄燒肉店開幕限時優惠　打卡再送KTV歡唱券

開轟好投勝韓國　陳晨威、林昱珉及陳傑憲賽後跳舞影片曝光

國安人士：台美對強化威懾力有共識　未提軍購清單

香港首次「打風不停市」　券商員工提早上班「怕交通出狀況」

每天喝2杯！「老牌手搖飲」倒不了　一票人超愛：低價選擇多

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

桃園市議員黃婉如　爭取帶狀皰疹疫苗補助

2025台灣燈會流動廁所大減　桃園民代重批

花蓮森林護管員新血入列　榜首22歲國立大學畢

全國到院前超音波認證課程第四場在台南開辦！

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

攔查違規竟是失蹤人口　大園警協助男子重建親情

新住民夢想由移民署實現越南醫學生成為美髮師

嘉市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

流感季流感併發重症26死 均未接種疫苗

點亮「聖誕FUN紡樂園」南紡捐160萬元助購交通車

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征　踢館腰旗美式足球交流賽

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

更多熱門

相關新聞

證交所主管助廠商得標　喝花酒收賄判刑定讞

證交所主管助廠商得標　喝花酒收賄判刑定讞

台灣證券交易所電腦作業部前經理許長裕，被查出接受廠商邀約到酒店喝花酒，藉此修改廠商標案，協助廠商取得標案，遭檢方提起公訴，但一審台北地院判決無罪；上訴二審後，高等法院改依照《證券交易法》不違背職務收受不正利益罪判刑1年。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

台灣BMW X3休旅279萬起預售

台灣BMW X3休旅279萬起預售

社區關懷據點專業體適能培訓　為長輩量身打造

社區關懷據點專業體適能培訓　為長輩量身打造

光陽RTS R 165預購優惠價106500元

光陽RTS R 165預購優惠價106500元

仁寶今年前三季獲利成長38%　累計EPS賺1.86元

仁寶今年前三季獲利成長38%　累計EPS賺1.86元

關鍵字：

運動管理職訓電腦繪圖工程師

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面