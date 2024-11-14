運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

▲28歲運動管理系畢業的楊勝傑，透過雲嘉南分署9個月的自辦電腦繪圖訓練課程，從零經驗小白躍升機構設計工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大學就讀運動健康管理系的楊勝傑，退伍後發現所學科系，職缺選擇較侷限於運動產業，想找其他工作卻苦無其他專長，所幸在朋友的分享下得知雲嘉南分署的自辦訓練課程，透過9個月的電腦繪圖訓練，從零經驗小白躍升機構設計工程師，成功翻轉職涯！

勞動部為協助失業者充實專業技能，做好進入職場的準備，並協助在職勞工因應產業發展，提高其職場穩定度，每年都會定期辦理各類職業訓練課程；現年28歲的楊勝傑，就讀大學期間曾任游泳教練，深感運動產業工時長，薪水也會因抽成多寡不穩定，畢業後對職涯無規劃，便加入陸軍志願役行列，服役三年後決定退役，不想回到運動產業卻也找不到更好的工作，在同為雲嘉南分署自辦職前班的結訓朋友介紹下，報名了「電腦輔助機械繪圖」職前班，歷經半年、840小時的訓練課程，訓後不到一週就成功應聘上產品設計工程師。

「基礎理論講解再搭配上機實務操作，完全沒經驗也能快速上手！」楊勝傑表示自己過往求學經驗，完全和機械繪圖無關，但分署職訓課程是結合基礎的理論講解，搭配完整的實作訓練，即便非本科系背景的參訓學員，只要認真學習都能透過職訓快速累積職能，而且不僅免學費，青年身分還能申請學習獎勵金，著實減輕待業受訓的經濟負擔，大讚勞動部真的超佛心！

楊勝傑還說，參加職前班後不僅超快找到工作，職訓所學更是讓他輕鬆面對工作所需，為了更精進電腦繪圖職能，還利用週末參加雲嘉南分署辦理的電腦繪圖在職班，歷經三個月的訓期後，更是成功轉職到科技業系統公司擔任機構設計工程師，薪水一年內調升8K；勝傑將自身經驗分享給對於職涯還感到迷惘的朋友，鼓勵他們善用勞動部職訓資源，為自己開創不同的職涯視野。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提升轄區民眾的產業競爭力，分署每年都會定期自辦各類職前及在職訓練，視參訓學員身分及課程類型，補助參訓學員50%至全額的訓練費用；目前113年第3期自辦在職訓練受理報名至11月22日截止，將開辦33班、計657個預訓名額，符合凱米、山陀兒、康芮颱風認定災區之學員，若檢具受災者相關佐證，將可申請免負擔訓練費用，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)查詢，或撥06-6985945轉1099洽詢。