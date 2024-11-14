▲促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設，借鏡零碳建築。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

藉高雄市政府與和歌山市簽署經貿、教育及觀光等領域交流促進備忘錄機會，高雄市副市長林欽榮今（14）日率團再次參訪大阪，由日本大阪府建築士事務所協會接待，他期許借鏡永續零碳建築，也邀請協會明年來高雄市參訪，持續保持雙城交流。

事務所協會會長樋（音：ㄊㄨㄥ）上雅博也允諾明年一月將訪問高雄，拜訪高雄市長陳其邁並邀請參加2025大阪萬國博覽會。

▲▼林欽榮率團拜會大阪，日本大阪府建築士事務所協會安排參訪2014年開幕的「阿倍野地區TOD」並介紹說明建築設計概念 。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮表示，為與國際智慧、能效、零碳建築互相交流接軌，高雄市政府自2013年與「日本大阪府建築士事務所協會」簽署MOU合作意向書以來，雙方確立理解及友好關係，並持續於2016、2020、2023年續簽MOU，促成雙方於太陽能、智慧綠建築、零碳建築等技術服務交流的合作共識。

疫情期間，高雄市政府於2020年號召相關公會共同募集簡便雨衣與防護衣，提供大阪市作為防疫使用；後續於2021年經由「日本大阪府建築士事務所協會」牽線，台灣獲日方捐贈124萬劑AZ疫苗，當時高雄市政府也特別透過視訊向日方致謝，雙方緊密互動，維繫難能可貴的互助友誼。

此外，針對大阪府建築士事務所協會山本剛顧問之子山本隆明先生，近日獲得「日本國土交通大臣表彰」，因其增進公共福祉有莫大貢獻，陳其邁市長特予賀電祝賀。

▲▼林欽榮參觀大阪車站，站體迄今已擴建至第五代，位於大阪府中央部的大阪市，通過圓形屋頂將JR大阪站的南北站建築相連接的大型復合商業設施。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府團隊在日本大阪府建築士事務所協會安排下參訪2014年開幕的「阿倍野地區TOD」，結合百貨、辦公大樓、旅館的立體城市概念，在設計上加入歷史及城市和建築物的軸線，也從天王寺站搭乘JR環狀線到大阪站，大阪車站迄今已擴建至第五代，位於大阪府中央部的大阪市，通過圓形屋頂將JR大阪站的南北站建築相連接的大型復合商業設施。

「梅北二期TOD」，位於舊梅田JR貨運調車場地段場的地段，擁有約 24 公頃的廣闊土地，其中2024年9月6日開幕的Grand Green Osaka將綠色植栽融入建築設計。

高雄市政府於去年提出「淨零三箭」，針對排碳量80%的產業界，推動「產業淨零大聯盟」、「淨零城市發展自治條例」、「淨零人才培訓」三政策。其中，工務局正積極推動智慧建築、建築能效提升及低蘊含碳建築政策，共同為達到2030城市減碳30%的目標努力。