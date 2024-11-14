　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築

▲▼促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設，借鏡零碳建築。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

藉高雄市政府與和歌山市簽署經貿、教育及觀光等領域交流促進備忘錄機會，高雄市副市長林欽榮今（14）日率團再次參訪大阪，由日本大阪府建築士事務所協會接待，他期許借鏡永續零碳建築，也邀請協會明年來高雄市參訪，持續保持雙城交流。

事務所協會會長樋（音：ㄊㄨㄥ）上雅博也允諾明年一月將訪問高雄，拜訪高雄市長陳其邁並邀請參加2025大阪萬國博覽會。

▲▼促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼林欽榮率團拜會大阪，日本大阪府建築士事務所協會安排參訪2014年開幕的「阿倍野地區TOD」並介紹說明建築設計概念 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮表示，為與國際智慧、能效、零碳建築互相交流接軌，高雄市政府自2013年與「日本大阪府建築士事務所協會」簽署MOU合作意向書以來，雙方確立理解及友好關係，並持續於2016、2020、2023年續簽MOU，促成雙方於太陽能、智慧綠建築、零碳建築等技術服務交流的合作共識。

疫情期間，高雄市政府於2020年號召相關公會共同募集簡便雨衣與防護衣，提供大阪市作為防疫使用；後續於2021年經由「日本大阪府建築士事務所協會」牽線，台灣獲日方捐贈124萬劑AZ疫苗，當時高雄市政府也特別透過視訊向日方致謝，雙方緊密互動，維繫難能可貴的互助友誼。

此外，針對大阪府建築士事務所協會山本剛顧問之子山本隆明先生，近日獲得「日本國土交通大臣表彰」，因其增進公共福祉有莫大貢獻，陳其邁市長特予賀電祝賀。

▲▼林欽榮副市長參觀大阪車站，站體迄今已擴建至第五代，位於大阪府中央部的大阪市，通過圓形屋頂將JR大阪站的南北站建築相連接的大型復合商業設施。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼林欽榮參觀大阪車站，站體迄今已擴建至第五代，位於大阪府中央部的大阪市，通過圓形屋頂將JR大阪站的南北站建築相連接的大型復合商業設施。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼林欽榮副市長參觀大阪車站，站體迄今已擴建至第五代，位於大阪府中央部的大阪市，通過圓形屋頂將JR大阪站的南北站建築相連接的大型復合商業設施。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府團隊在日本大阪府建築士事務所協會安排下參訪2014年開幕的「阿倍野地區TOD」，結合百貨、辦公大樓、旅館的立體城市概念，在設計上加入歷史及城市和建築物的軸線，也從天王寺站搭乘JR環狀線到大阪站，大阪車站迄今已擴建至第五代，位於大阪府中央部的大阪市，通過圓形屋頂將JR大阪站的南北站建築相連接的大型復合商業設施。

「梅北二期TOD」，位於舊梅田JR貨運調車場地段場的地段，擁有約 24 公頃的廣闊土地，其中2024年9月6日開幕的Grand Green Osaka將綠色植栽融入建築設計。

高雄市政府於去年提出「淨零三箭」，針對排碳量80%的產業界，推動「產業淨零大聯盟」、「淨零城市發展自治條例」、「淨零人才培訓」三政策。其中，工務局正積極推動智慧建築、建築能效提升及低蘊含碳建築政策，共同為達到2030城市減碳30%的目標努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不斷更新／天兔逼近！南投、花蓮宣布正常上班課
黃子鵬7局突然退場！中華隊回報傷況
快訊／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先
LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明
快訊／黃子鵬7局疑不適退場　中華隊換林凱威上陣
江坤宇12強首轟寫紀錄！繼王柏融後首位9棒開轟
快訊／天兔靠近！氣象署公布2縣市雨量達停班課標準
大谷50轟球在台展出　球迷驚訝：保全人數比蒙娜麗莎還多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築

朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

上網就能買「喪屍煙彈」！　葉元之轟：官員官僚心態反毒互踢皮球

屋頂光電設置草案　內政部：1000平方公尺以上建物先推動

馬英九陸生團有望27日抵台！陸委會：審核沒太大問題

賴清德PO合照祝賀盧比歐出任國務卿　深切感謝他對台堅定支持

外媒：中國幫建錢凱港　秘魯幫否決台灣加入CPTPP、助北京辦APEC

太累！協商大法官人事權逾兩小時　韓國瑜拜託柯建銘、黃國昌閉嘴

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

立院初審行政院組織法　行政院為運動部增部會上限

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築

朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

上網就能買「喪屍煙彈」！　葉元之轟：官員官僚心態反毒互踢皮球

屋頂光電設置草案　內政部：1000平方公尺以上建物先推動

馬英九陸生團有望27日抵台！陸委會：審核沒太大問題

賴清德PO合照祝賀盧比歐出任國務卿　深切感謝他對台堅定支持

外媒：中國幫建錢凱港　秘魯幫否決台灣加入CPTPP、助北京辦APEC

太累！協商大法官人事權逾兩小時　韓國瑜拜託柯建銘、黃國昌閉嘴

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

立院初審行政院組織法　行政院為運動部增部會上限

公平會正式受理foodpanda併購案！Uber Eats：致力整合2個平台

不斷更新／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先

這是男團還是囚犯？「星空黑潮」五帥集合　製作人自豪：選帥的！

精品香水下殺1.3折、到手價只要百元！時間、地點、必買一篇看完

黃子鵬繳出國際賽代表作　7局突然退場！中華隊回報傷況

快訊／桃議員張肇良涉貪遭求刑10年　法院裁定200萬交保限制住居

LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明

中華隊熱戰多明尼加　吸引20388人進場

合租才知朋友是控制狂　馬國男氣炸：被逼繳廚具費

Jennie公開每天「冷水泡澡法」釋放壓力　4優點放鬆肌肉更好睡

公車司機突心臟病發倒下　英勇男急抓方向盤救全車

政治熱門新聞

前海軍艦長赴珠海航展　哽咽喊「想讓台灣觀眾知道我們中國多強」

柯文哲剃光頭　王世堅：表示快駕崩了

「前柯粉」網紅護理師張喬瑜秀黨證　宣布加入「戰鬥藍」

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

北檢查扣木可公關3883萬　律師曝：柯文哲3罪嫌恐裁定為犯罪所得

記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

北捷擬修法禁食區賣食物惹議　蔣回應了

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

呼應柯文哲？　陳佩琪也剪頭髮了

韓粉暴動！　韓國瑜「紀念酒」量產推出

數發部「數位賦能計畫」編近3億　黃國昌：網站慘不忍睹點擊僅2位數

台北城博花近億卻成蚊子展、線上展32萬人只點首頁　監院糾正北市府

分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」

更多熱門

相關新聞

高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄

高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄

為促進高雄市與日本和歌山市的友好關係，增進雙方經貿、教育、觀光等領域的實質合作，高雄市副市長林欽榮、高雄市議長康裕成率市府代表團及市議會代表團拜訪和歌山市，並於今（13）日上午在和歌山市市長尾花正啓、和歌山市議會議長丹羽直子等貴賓的見證下，高雄市與和歌山市正式簽署交流促進備忘錄。

赴日注意！大阪市擬全面禁止「路邊吸菸」

赴日注意！大阪市擬全面禁止「路邊吸菸」

即／高雄汽車回收場驚傳火警！消防急灌救

即／高雄汽車回收場驚傳火警！消防急灌救

藍版財劃法高雄錢最少？白喬茵：300億要不要？

藍版財劃法高雄錢最少？白喬茵：300億要不要？

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府

關鍵字：

高雄市大阪市交流合作永續建築零碳技術

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

他照胃鏡驚現「一片片黃色瘤」　醫曝致病因

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面