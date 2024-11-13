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高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署交流備忘錄　拓展實質合作

▲▼ 高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄　深化友好合作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄府會代表團拜訪和歌山市。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為促進高雄市與日本和歌山市的友好關係，增進雙方經貿、教育、觀光等領域的實質合作，高雄市副市長林欽榮、高雄市議長康裕成率市府代表團及市議會代表團拜訪和歌山市，並於今（13）日上午在和歌山市市長尾花正啓、和歌山市議會議長丹羽直子等貴賓的見證下，高雄市與和歌山市正式簽署交流促進備忘錄。

在本次簽署儀式上，林欽榮對於和歌山市政府與市議會的熱情接待表達感謝，他強調，兩市自2017年開啟友好交流，在2018年兩市議會締結為姊妹議會，今日在兩市府會共同支持下，高雄市與和歌山市簽署交流促進備忘錄，雙方將在既有基礎上繼續擴展各項合作，攜手推動未來更多在經貿、教育、體育及觀光等領域的實質合作。

▲▼ 高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄　深化友好合作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄　深化友好合作。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮進一步指出，高雄市近年來積極發展智慧城市及半導體產業，並致力於實現淨零永續的目標，和歌山市於2019年榮獲日本政府指定為SDGs未來都市，雙方城市共享共同的願景，未來將在智慧城市建設和低碳發展等方面攜手邁進，也誠摯邀請和歌山市於明年3月蒞臨高雄參與2025智慧城市展，親身感受高雄在智慧科技應用上的最新發展。

康裕成表示，高雄市議會是和歌山第一個台灣姊妹議會，多年來交流頻繁密切，非常樂見在兩市議會互為姊妹議會的基礎上，和歌山市與高雄市進一步結盟友好夥伴，是兩市合作邁向新階段的重要起點，期盼未來府會攜手合作，延續兩個城市的深厚情誼。

▲▼ 高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄　深化友好合作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄與和歌山市簽署備忘錄，深化友好合作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署備忘錄　深化友好合作。（圖／記者賴文萱翻攝）

和歌山市尾花正啓市長表示，繼2018年兩市議會簽署友好交流備忘錄後，今日雙方政府再度攜手簽署新備忘錄，進一步拓展經貿、教育、體育、文化及觀光等各項領域的實質合作，今後將持續加深和歌山市與高雄市之間的情誼，促進更進一步的發展，盼不斷擴大友好交流的範疇，共同創造美好的未來。

高雄市政府代表團隨後也拜會和歌山市議會，分享對台日關係的深厚情誼，下午接續參訪知名的和歌山城、遊艇城，以及以新鮮海產聞名的黑潮市場，盼汲取其在旅遊規劃、文化傳承和商業運營方面的成功經驗，並將這些經驗應用於高雄市亞洲新灣區規劃與發展中。

亞灣區擁有豐富的觀光資源、智慧科技和文化資產，如軟體園區、5G智慧遊艇碼頭、駁二藝術特區、棧貳庫、哈瑪星歷史建築、鼓山魚市場、壽山動物園以及旗津等，高市府也將持續攜手串聯相關局處與產業界，共同整合資源，利用捷運、輕軌、渡輪串連交通服務，規劃更多的觀光旅遊服務和設施，提升亞洲新灣區的觀光魅力，打造成國際級亮點。

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