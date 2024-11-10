30歲陸女懷孕8個月「胚胎離奇消失」　醫：要馬上動手術

▲孕婦懷孕8個月都沒有產檢，後面才發現不對勁。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸30歲左右的女子小韓（化名）懷了二胎，因孕初期有少量陰道流血，當地醫院檢查後考慮「先兆流產」保胎治療。此後，生過一娃的小韓覺得自己經驗豐富，竟然沒做一次產檢，眼看懷孕8個月肚子還沒變大，粗心的小韓這才覺得不對勁，趕緊前往醫院檢查，結果卻讓她當場傻眼。

《都市快報》報導，小韓的超音波檢查顯示，其宮腔內混合回聲4.4×4.3×3.0厘米，囊性回聲2.5×2.1厘米，人絨毛膜促性腺激素（HCG）23.82mIU／ml，代表小韓不僅沒有懷孕，還有宮腔病變。由於手術難度大，最終小韓找到了浙江省立同德醫院婦科主任呂雯。醫生仔細詢問情況，又結合三維超聲、化驗血和磁共振結果，告訴小韓這叫「稽留流產」。

呂雯解釋，稽留流產又稱「過期流產」，是指胚胎或胎兒死亡滯留在宮腔，沒有及時自然排出，表現為早孕反應消失，有先兆流產症狀或無症狀，子宮不再增大反而縮小。如果已經到了妊娠中期，孕婦腹部不見增大，胎動消失，婦科檢查子宮頸未開，子宮較停經周數小，質地不軟，未聞及胎心，檢查B超基本可以確診。

一般稽留流產可以通過清宮手術處理，但小韓胎停後遺留時間太長，普通清宮術困難，容易出現出血、感染、子宮穿孔、殘留和宮腔黏連等情況。小韓屬於晚期稽留流產，胚胎組織機化（鈣化、老化）已經與子宮壁緊密黏連，而通過宮腔鏡手術，取胚的同時還可以處理宮腔沾黏組織，對宮腔的傷害也會更小一點。

憑藉豐富的經驗，呂雯通過宮腔鏡手術一次性清除了妊娠物和沾黏帶，手術過程非常順利。醫師也希望患者吸取這次的教訓，如再懷孕，一定要做好定期產檢，收獲健康的寶寶。

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