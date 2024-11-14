老伯騎車上國3還逆向！關廟→田寮超驚險　國道警攔車開罰

▲有網友在網路社群PO出一段影片，有1部機車上國三系統並逆向行駛，險象環生。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，有1部機車上國三系統並逆向行駛，險象環生；國道警察第八大隊指出，有關11月14日有機車誤闖國道逆向行駛案，八大隊據報已同第五大隊人員攔獲該機車，並依法製單舉發。

國道警察第八大隊於14日上午10時54分許接獲通報，在國道3號北向361公里處有機車誤闖國道逆向行駛，立即派遣巡邏車前往攔查，於11時30分許，會同國道警察第五大隊於國道3號北向田寮交流道入口處，攔獲該機車。

▲國道警於國3北向田寮交流道入口處攔獲該機車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經查該機車係由77歲徐姓男子騎乘，由關廟交流道北向出口匝道逆向進入國道於內側肩往南行駛，經進入關廟服務區後，再駛離關廟服務區於外側路肩持續往南行駛，復於田寮交流道時為員警攔停。

依據道路交通管理處罰條例第33條第4項機車違規行駛國道高速公路、快速公路，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。另同法第43條第1項第6款規定汽車駕駛人於在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛，處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛

國道八大隊呼籲，騎乘機車應注意高速公路匝道相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路。倘有誤闖情事，應立即將車輛停靠路肩勿再行駛，並撥打110或1968通報相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。