增車道改善「國1東湖-內湖」壅塞　北上11月底、南下年底前通車

▲國1東湖到內湖北上及南下路段增設1車道，交通部次長陳彥伯(右3)前往視察。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國1都會區瓶頸路段要打通了，高公局宣布，國道1號東湖至內湖南下及北上增設1車道工程，北上路段預計今年11月底前完成改善開放通車；南下路段增設1 車道工程，則涉及敏感性邊坡處理，規劃於今年底前改善開放通車，兩側拓寬工程將改善台北內湖至汐止、基隆間往返交通壅塞。

東湖內湖雙向路段因車流量大且匝道匯出入交織頻繁，尖峰時段常有壅塞情形，國道1號東湖至內湖南下及北上將增設1車道，交通部政務次長陳彥伯今前往視察施工進度。

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由於東湖-內湖雙向外側受到汐五高架橋墩柱拘束，且路堤邊坡位於地質敏感區及山坡地範圍，加上高速公路北上外側尚有地方道路，施工期間需克服地質與交通維持問題。

高公局表示，施工期間除須克服地質及空間限制，為降低交通干擾，採用大量夜間施工，整體施工條件更形嚴苛；此外工程期間，遭遇缺工缺料及油、電等民生管線道，以及水土保持敏感地區等施工障礙，施工團隊除積極溝通與配合調整施工優先順序外，為了降低施工期間對國道主線用路人影響，利用夜間離峰時段進行交維改道施工。

高公局強調，歷經努力，以技術方式克服空間困難，規劃時即採半半施工之方式，另為降低對交通衝擊，規設階段即妥予考量相關工法及進出動線，並與北市府協調從市區道路進出工區，透過調整路肩寬、車道寬等方式，將雙向主線分別各增加1車道，將車流交織往外移動以減少對主線之干擾，提升道路容量。

▲▼國1東湖到內湖北上及南下路段增設1車道。（圖／高公局提供）



此外，為改善汐止至內湖路段重現性壅塞，高公局今年1月已先完成北向東湖至汐止端車道調整改善，主線由2車道調整為3車道，高架道路汐止端至汐止系統路段則由4車道調整為5車道；調整後該路段平均車速由每小時25公里提升為60公里。

高公局說明，隨著大台北生活圈經濟快速成長，北北基往來的交通需求快速增加，為改善基隆-內湖路段尖峰時段壅塞，高公局已陸續完成東湖-汐止交流道改善、汐止康寧路增設南下匝道等工程，東湖-內湖雙向交通改善工程完工後，定能有效紓解交通壅塞。此外，國道1號北部路段串聯北北基桃都會區主要路廊，針對平日尖峰時段經常性壅塞路段，已陸續辦理多項改善工程，尚施工中包含五股交流道及林口交流道改善工程，長期改善則包含國1五堵至汐止路段拓寬等。

高公局副局長彭煥儒也提醒，基隆到桃園或新竹都會區國道比較壅塞，易受交流道進出影響，建議車輛從交流道匯入主線，至少加速到60公里再匯入主線，避免對車流產生干擾並避免因速差大產生事故。