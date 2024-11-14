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新北招商再添成績單！林口三井OUTLET二館開幕　創2000個就業機會

▲林口三井Outlet二期。（圖／業者提供）

▲林口三井Outlet二期。（圖／三井不動產集團提供）

記者崔至雲／新北報導

日商龍頭三井不動產集團今（14日）於新北市林口國際媒體園區舉辦「MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館」開幕典禮，建築為地下1層、地上4層之複合式商業設施，總樓地板面積約2.4萬坪，加碼投資金額逾46億元，預計創造約2,000個就業機會。對此，新北市副秘書長張其強表示歡迎，並強調林口地區因具備地理與交通優勢，其區域發展對台灣的經濟成長，扮演著相當重要的角色。

新北市副秘書長張其強表示，林口區擁有先天優勢地理區位，並獨具三環六線與國道樞紐交織之完善交通機能等優等條件，快速串聯桃園機場、松山機場及台北港等重要節點，因此，林口地區的發展對於台灣的形象及經濟成長扮演著至關重要的角色。

他指出，新北市政府透過國際招商，於105年成功招商日商三井不動產深耕，首度於林口投資建立MITSUI OUTLET PARK，長年來深受台灣各地消費者喜愛，此外，根據觀光署的統計數據顯示，MITSUI OUTLET PARK已連續兩年蟬聯冠軍，成為新北最夯觀光遊憩景點，實為新北招商驕傲之一。

張其強強調，此次三井不動產再度於林口加碼投資逾46億元建置Ⅱ館，更加顯示對新北市的經濟發展潛力充滿信心，未來新北市府團隊也會持續秉持著侯市長提出的「便民」、「利民」與「愛民」為核心，提供企業安商永續的投資環境，為產業扎根新北持續發展。

經發局補充說，MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館於試營運期間，假日來訪的觀光人次單日高達6萬人次，為紓解營運後大量來客人潮及落實減碳綠生活理念，鼓勵遊客多多運用大眾運輸工具前往，而開幕期間有搭乘機場捷運、接駁車及使用悠遊卡(包含TPASS 1200月票)乘坐大眾交通工具之遊客，皆可憑相關搭乘證明並出示MITSUI OUTLET PARK 會員APP畫面及當日館內不限金額之消費發票，至指定地點兌換設施超值優惠及限量100元折價券，盼民眾享受休閒娛樂之時，也能一起為環境永續盡一份心力，與環境和諧共存。

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