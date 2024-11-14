咖啡控快存！高雄咖啡節11／23、24飄香凹子底　60家名店設攤

▲高雄城市咖啡節將於11月23、24日在凹仔底公園登場。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄城市咖啡節將於11月23、24日在凹子底公園登場，觀光局邀請到高雄60家咖啡、甜點店設攤，從原鄉部落到海邊、市區名店都能一次品嘗到，市集網羅冰滴咖啡、手沖咖啡、拿鐵咖啡或咖啡甜點、咖啡酒等相關飲品，咖啡控快存下來衝一波。

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▲市集也能買到咖啡豆。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳指出，高雄原鄉部落及東高雄地區近年不少青農返鄉種植咖啡，每杯咖啡皆是從產地直接到餐桌，種、烘、煮一條龍，不僅新鮮也減少許多碳足跡，展現高雄咖啡的硬實力。例如位於那瑪夏區的「橋香咖啡」、「樁萱巫師咖啡」，自家生產咖啡豆，經過手工嚴選及獨家烘焙技術，保留原生咖啡的香氣。

內門區的「滿築蜂蜜&咖啡」，以自家蜂蜜作為液態肥料，種出獨特風味的「蜂蜜咖啡」。位於東高雄六龜「蝶Svongvong烘焙坊」，將部落農產添入麵包中，不管是咖啡、紅藜、刺蔥、樹豆等，每口麵包都是原民食材香味。

▲西西里咖啡加檸檬甜點的酸甜滋味。（圖／高雄市觀光局提供）

高閔琳表示，市區也有許多自家烘焙、精品咖啡或各種不同特色的個性咖啡館，例如「NO.162冰滴咖啡」以淺焙日曬莊園豆為主，低溫及長時間慢滴，萃取而成咖啡，有濃而不澀、醇而不苦的圓潤口感；「iff coffee 若且唯若」係以精釀啤酒跟精品咖啡出名，店家老闆也是CQI Q Arabica Grader 國際咖啡品質鑑定師，每一杯咖啡皆有獨特風味和表現個性。

位於旗津的「津樓」為三位在地青年共同創業，除了好喝的咖啡也供應在地麵包和調酒，二樓還有榻榻米空間，是高雄海邊非常很chill的咖啡廳。另高雄在地的釀酒廠「鴻興製酒」也特別參展，其以咖啡釀酒，酒香加上咖啡香的雙重微醺，讓人著迷。高閔琳說，希望透過本次活動的辦理，讓民眾加深對高雄咖啡產業的印象。

▲60家知名甜點、咖啡店一次品嘗到。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，「2024高雄城市咖啡節」集結60多家知名咖啡館，除有熱鬧的咖啡市集外，每日更有限量的手沖與拉花體驗教學，另有咖啡相關食農教育、料理教學與農特產品嘗活動，加上舞台表演，精彩可期。