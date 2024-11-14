TaiwanPlus爭議連環爆　羅智強：公視亂燒58億必砍預算

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院教文委員會下周將排審文化部所屬基金預算，對於公視Taiwan Plus爭議連環爆，國民黨立委羅智強直言，「公視亂燒58億，必砍預算」，公視花大筆國家預算的，應秉持專業、中立，卻自甘墮落，淪為綠營打手，政黨傳聲筒；屢遭外界質疑，亦無覺醒自律。「文化部與公廣預算，在野必定嚴審，該砍必砍」。

羅智強指出，號稱要比肩英國BBC、日本NHK的公視TaiwanPlus頻道，爭議不斷。Taiwan Plus製作「打貪專題」，以柯文哲上銬照片當作首圖，內容一面倒都是柯文哲案及不利於柯文哲的相關新聞，但對陳啟昱涉嫌掏空台鹽11億元、前行政院發言人陳宗彥涉嫌接受性招待等綠營涉弊，卻全然不提，鄭文燦收賄案也輕輕帶過。

羅智強提到，TaiwanPlus新聞指美國總統當選人川普是「被定罪的重罪犯」，文化部認為「事情確實很嚴重」，TaiwanPlus卻指歐美的公共電視都這麼形容川普，對此詞彙照用不誤。

TaiwanPlus計畫總經費58億元，2021至2023年度累計編列預算數為28.8億元，2024年文化部補助公視10.5億元，2025年再編列10.3億元。羅智強說，一般600人規模的商業電視台，製作費另計，全年人事與業管支出約4至6億元；TaiwanPlus一個頻道一年就要燒10億元。TaiwanPlus APP下載目標數2021年為100萬，但至今只有15萬，網站訪問量近6成來自台灣本地。

羅智強說明，立法院預算中心報告就指，TaiwanPlus APP下載數量「未如預期」；審計部報告也說，Taiwan Plus每年預算高達10億，目標達成率僅1成，未符合行銷台灣的計畫。民進黨去年修《公視法》，刪除每年9億元預算上限，明年文化部編列29億元預算捐贈公視，再加上TaiwanPlus的10.3億，公視一年獲政府的挹注就高達近40億元。

羅智強說，上屆公視董事會就有董事質疑，TaiwanPlus是要公視幫政府執行「大外宣」，違反公視精神；民進黨修法擴編公視經費，也有前公視董事質疑，帶風向、設議題、洗腦搞共識，公廣集團變成「民進黨版中央電視台」，Taiwan Plus變「民進黨版的環球電視網」。

羅智強強調，公視花大筆國家預算的，應秉持專業、中立，卻自甘墮落，淪為綠營打手，政黨傳聲筒；屢遭外界質疑，亦無覺醒自律。「文化部與公廣預算，在野必定嚴審，該砍必砍」。