台韓大戰！捕捉「野生搖滾天王」跳波浪舞　球迷嗨翻：真難得

網搜小組／劉維榛報導

世界12強賽中華隊首戰擊敗韓國，現場湧入3萬4528位球迷，目睹奪勝一刻，球賽轉播過程中，愛爾達也捕捉到「搖滾天王」伍佰本尊，他穿著中華隊球衣，在座位上與全場一起熱血跳著波浪舞，引發網友驚呼，「伍佰表示：終於可以自己喊，不用靠歌迷了」、「我以為是冒牌的伍佰，沒想到是真的！」

中華隊昨日以6比3打贏韓國，轉播單位也發現球場花邊趣事，伍佰帶著經紀人愛妻到場應援力挺，本尊低調穿著中華隊球衣，與大家玩起波浪舞，讓愛爾達小編笑稱，「這是King of Live，今天的Live演出！（無誤），請自行下音樂！」

底下網友也驚呼，「唯一一位開演唱會是自己不用唱給歌迷唱的歌手」、「哇～伍佰『自己在台下做波浪舞』欸，真難得」、「伍佰表示：終於可以自己喊，不用靠歌迷了」、「我以為是冒牌的伍佰，沒想到是真的」、「波浪舞滿場搖滾，在現場很嗨」。

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留言串中，有球迷還寫下一句歌詞「只是愛你的心超出了『傑憲』」，被小編PO出來圈錯糾正「界線」才對，再度引發7000多名網友笑虧，「諧音魂又來了」、「有聲音」、「這個男人只要站起來，全場就開始合唱了」、「唯一一個買票進場唱歌給歌手聽的」、「通常這時伍佰老師手就指向歌迷，換你們唱了」。

▼伍佰在座位上跳起波浪舞。（圖／寬魚國際／月光音樂提供）