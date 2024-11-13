柯文哲理光頭　王世堅曝「禪理很深」：一種懺悔對家庭和諧有幫助

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭延押至明年1月4日，期間一舉一動都備受關注，資深媒體人璩美鳳12日指控柯曾於2022年性騷擾；北檢13日再提訊柯文哲，柯竟以「光頭」造型現身，也讓民眾黨公職、各媒體人解讀背後深意。「最大柯黑」綠委王世堅今受訪時表示，一般剃光頭是表示懺悔，對社會、對家庭的一個懺悔，但自己不能越俎代庖替他發言。至於剃光頭對官司有無幫助？王世堅在電梯門關上前僅回應，對家庭和諧有幫助，「先道歉嘛！只可意會。」

王世堅今出席民進黨中常會，在上樓開會前被大批媒體堵訪，對於媒體追問怎麼看柯文哲剃光頭？王世堅回應，柯氏王朝的主子要駕崩了，自己實在不好意思也不方便再說什麼，一般剃光頭大概是表示懺悔，自己不願意落井下石，畢竟他已經碰到那麼多問題，自己過去罵他很兇，是因為柯文哲曾是首都市長、手握市政生殺大權，柯文哲現在已經被踹到一旁，補踹兩腳是豎仔行為，我不會做。

而王過去也曾剃光頭？王世堅表示，一般剃光頭是表示懺悔，自己當時是打賭，心境不太一樣。

至於有民眾黨公職解讀，這是為了表明清白的政治動作？王世堅直言，他當然可以做這樣的心理建設勉勵自己，可是社會相信嗎？停留在大家一般的共識，看到光頭就表示他要懺悔了，對社會、對家庭的一個懺悔，自己不能越俎代庖替他發言，現在柯皇要駕崩了，還有很多事情必須交代，是不是剃光頭也是一種交代也說不定。要很深的禪理才能明白，他總是需要交代。

媒體追問，這是否算認罪的一種？王世堅指出，柯文哲放棄延押的抗辯，就是預計打無罪抗辯，這很清楚，柯文哲心裡有數延押定了，哪些還沒交代他也清楚，抗辯是每個人基本權利，大部分人被延押一定抗辯，只有柯文哲沒有，他就是要拗到底拗到地院判決後，到高院整體解決，這是我個人看法。

至於剃光頭對官司有無幫助？王世堅在電梯門關上前僅回應，對家庭和諧有幫助，「先道歉嘛！只可意會。」