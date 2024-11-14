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美自閉童「1舉動」遭賓士男打巴掌　福特霸氣送他全家一輛車

▲▼美自閉童「1舉動」遭賓士男打巴掌　福特霸氣送他全家一輛車。（圖／翻攝X）

▲10歲的阿爾弗雷多遭賓士男呼巴掌，相關影片引起輿論怒火。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一名自閉症男童「掰彎」賓士車頭標誌，遭到憤怒車主「當眾呼巴掌」，不僅引爆網友怒火，一家四口「以車為家」的艱困遭遇也被挖出。時隔多月，這家人11日前往洛杉磯一間福特經銷商修車，被總經理認出來之後，立刻獲贈一台新車。

ABC等外媒報導，10歲的阿爾弗雷多（Alfredo Morales）與姊姊及爸媽住在一輛破舊的2010年福特F-150卡車上。今年7月，他破壞了價值14.6萬美元（約新台幣475萬元）的賓士車，儘管姊姊不斷道歉，「對不起，他有自閉症，他有特殊需求」，仍被車主史考特（Scott Sakajian）呼巴掌。

影片瘋傳之後，史考特對自閉症孩童動粗的行徑，引爆輿論怒火，他也被指控蓄意虐待兒童和人身攻擊罪。原來，阿爾弗雷多一家原本經營餐廳，卻在2023年8月被迫歇業，如今又遭遇這起事件，熱心的家族親友於是在募資平台GoFundMe發起活動，籌措將近10萬美元（約新台幣325萬元），希望協助改善其生活。

時間快轉到本周，這家人原本只是去修車，卻獲贈價值約3.6萬美元（約新台幣117萬元）的全新2023年福特探險者（Ford Explorer），還附帶「金牌認證」保固，可以在任何時候，前往任何一間福特經銷商修車。

男童父親米格爾（Miguel Morales）感動表示，「太驚人了，我不知道該說什麼。這太瘋狂了，我無需多說，只能說謝謝，感謝上帝。」目前，他正努力替家人尋找更穩定的落腳處，試圖讓家族餐廳重新開張，也已經把兒子送到一間自閉症兒童專門學校就讀。

總經理丹（Dan Theroux）直言，阿爾弗雷多一家原本居住的舊車需要大量維修，包括更換變速箱、引擎和內裝等，條件可說是非常糟糕，「如果有孩子涉入這種情況……這只是做出正確的事情。」

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