美自閉童「1舉動」遭賓士男打巴掌　福特霸氣送他全家一輛車

▲10歲的阿爾弗雷多遭賓士男呼巴掌,相關影片引起輿論怒火。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國加州一名自閉症男童「掰彎」賓士車頭標誌,遭到憤怒車主「當眾呼巴掌」,不僅引爆網友怒火,一家四口「以車為家」的艱困遭遇也被挖出。時隔多月,這家人11日前往洛杉磯一間福特經銷商修車,被總經理認出來之後,立刻獲贈一台新車。

ABC等外媒報導,10歲的阿爾弗雷多(Alfredo Morales)與姊姊及爸媽住在一輛破舊的2010年福特F-150卡車上。今年7月,他破壞了價值14.6萬美元(約新台幣475萬元)的賓士車,儘管姊姊不斷道歉,「對不起,他有自閉症,他有特殊需求」,仍被車主史考特(Scott Sakajian)呼巴掌。

影片瘋傳之後,史考特對自閉症孩童動粗的行徑,引爆輿論怒火,他也被指控蓄意虐待兒童和人身攻擊罪。原來,阿爾弗雷多一家原本經營餐廳,卻在2023年8月被迫歇業,如今又遭遇這起事件,熱心的家族親友於是在募資平台GoFundMe發起活動,籌措將近10萬美元(約新台幣325萬元),希望協助改善其生活。

NEW: Mercedes S-Class driver slaps a 10-year-old boy with autism for bending his car's hood ornament



The incident was recorded at Laurel Canyon Boulevard and Osbourne Street in Pacoima, Los Angeles, CA



The boy's sister tells the man 'sorry, [my brother] is autistic'



'Sorry, he… pic.twitter.com/sWT4OqRUaa