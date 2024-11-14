SUBWAY冬季限定「起司香蒜系列」新上市！有嫩牛、雞胸2口味任選

▲SUBWAY推出全新冬季限定「起司香蒜系列」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著季節進入冬季，人氣潛艇堡品牌「SUBWAY」推出全新冬天限定「起司香蒜系列」，把招牌潛艇堡結合香濃起司大蒜，打造全新濃郁滋味，一共有嫩牛、雞胸排2口味選擇，即日起於全台門市上市。

SUBWAY推出全新「起司香蒜系列」，有「起司香蒜嫩牛」、「起司香蒜雞胸排」共2款潛艇堡選擇，皆是使用經典巴馬乾酪麵包搭配切片起司、生菜、番茄、青椒、洋蔥等固定組合，再分別夾入厚實牛肉、多汁雞胸排，並淋上香濃起司大蒜醬增添香氣及口感，單點售價145元起，即日起於全門市開賣。

▲買任一潛艇堡加價15元可爽喝零卡可樂。

為滿足重口味愛好者，即日起至2025年1月7日只要購買「起司香蒜系列」加價99元即可享有雙倍肉量、雙倍起司及雙倍的起司大蒜醬；同步推出「吃堡加碼暢享Coke Zero」活動，凡購買任一潛艇堡即可用15元優惠加購Coke Zero 16oz.1杯。

▲「北海道鮭魚珍珠堡」夾了整塊北海道鮭魚排。

另，摩斯漢堡近日也嚴選來自北海道的食材推出2款全新漢堡，首推「北海道鮭魚珍珠堡」，選用鮮美北海道鮭魚製成魚排後下鍋油炸，搭配鮮脆青花菜，層層堆疊在米飯上，再淋上香甜奶油玉米白醬，打造濃郁鮮甜滋味，售價115元。

▲北海道起司牛肉堡是使用高品質和牛及紐西蘭草飼牛以黃金比例製成肉排夾進漢堡當中。

「北海道起司牛肉堡」則嚴選高品質和牛及紐西蘭草飼牛以黃金比例製成漢堡排，並採用高溫煎煮鎖住甘美肉汁，疊在漢堡麵包上，再放上北海道及紐西蘭乾酪製成的起司片，最後淋上由蘿蔔、和風食材特調的經典醬料，售價110元；以上新品即日起於全門市上市。