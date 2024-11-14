　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

珠海恐怖衝撞釀35死！「暴走團」疑遭針對死傷慘　多區禁廣場舞

記者閔文昱／綜合報導 

珠海體育場11日發生越野車衝撞民眾事件，62歲樊姓男子不滿離婚後財產分割結果，駕駛越野車衝進市體育中心，導致35死43傷的嚴重事故。由於事發當時現場有多支被稱為「暴走團」的團體進行活動，也讓人懷疑是否是遭兇嫌針對。目前珠海市內多個社區已開始實施禁令，暫停廣場舞等群眾性活動。

綜合陸媒報導，廣東珠海62歲樊姓男子11日晚間開車闖入珠海體育中心，衝撞正在運動及散步的民眾，據警方公布的數據，事件至少造成35人死亡、43受傷。警方事後透露，兇手樊男疑因不滿離婚後財產分配的結果而犯案，並自殘陷入昏迷，目前仍在醫院搶救中，無法接受訊問。

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲越野車闖入體育場撞人，導致嚴重傷亡。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，當天案後發現場畫面顯示，有多名死傷人員揭穿著統一制服，疑似是有多支「暴走團」在進行活動中遭到攻擊。對此，珠海市內多個社區也開始實施禁令，暫停廣場舞等群眾性活動，以防止人員聚集，而原定於23日在深圳舉辦的大型活動「The Color Run」也在事件後突然宣布取消，民眾猜測這可能也與珠海撞人事件有關，「要避免大型的群聚活動」。

▲廣東珠海多社區實施禁令。（圖／翻攝自微博）

▲廣東珠海多社區實施禁令。（圖／翻攝自微博）

據了解，老人暴走團是中國近10年興起的一種健身團體，普遍會排著整齊隊列在道路上慢跑，主要由中老年人組成，穿著統一色調的衣服、腰包式播放器，喊著口號場面相當壯觀，但過去因為經常發生無視交通、噪音擾民等糾紛，因此當地民眾也對暴走團行為褒貶不一。

大陸官媒13日已快訊，指中國國家主席習近平高度重視並作出重要指示，該起事件造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手。目前當地公安機關也對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作仍在進行。

▼中國近10年興起的健身團體「暴走團」。（示意圖／翻攝《半島都市報》）

▲中國近10年興起的健身團體「暴走團」。（示意圖／翻攝《半島都市報》）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
韓國代打開轟惹議！　曾豪駒認為有誤判
「腳一直在發抖」莊昕諺關鍵三振雪恥：謝謝家正救了我
天兔炸毛現「橫向卷雲條」！鄭明典示警：正在增強　成強颱機率曝
首戰不敵台灣　韓國教頭發聲了！
旅行團遊阿里山「棧道斷裂」重摔地面1死4傷！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

珠海恐怖衝撞釀35死！「暴走團」疑遭針對死傷慘　多區禁廣場舞

25歲女懷上「9胞胎」！　產檢現場傻眼

小孩偷手搖飲被抓包！母一聽「痛毆女店員」：誰叫妳放在那？

想緩解失眠！　醫6小時幫女友「注射20次麻醉藥」…致中毒身亡

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女　陸最高院裁定今執行死刑

珠海汽車撞人35死　陸外交部：中國是世界上最安全國家之一

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」啟動A股上市進程

小米對齊Meta布局AI眼鏡？　可能明年米粉節推出

李子柒秀歌喉！上架第三支影片　穿蜀錦平口長裙草地彈唱「如願」

陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

珠海恐怖衝撞釀35死！「暴走團」疑遭針對死傷慘　多區禁廣場舞

25歲女懷上「9胞胎」！　產檢現場傻眼

小孩偷手搖飲被抓包！母一聽「痛毆女店員」：誰叫妳放在那？

想緩解失眠！　醫6小時幫女友「注射20次麻醉藥」…致中毒身亡

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女　陸最高院裁定今執行死刑

珠海汽車撞人35死　陸外交部：中國是世界上最安全國家之一

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」啟動A股上市進程

小米對齊Meta布局AI眼鏡？　可能明年米粉節推出

李子柒秀歌喉！上架第三支影片　穿蜀錦平口長裙草地彈唱「如願」

陸基金公司女董座驚傳失聯！疑捲入商業銀行弊案

天兔夜間出現「RI現象」！周五、六最靠近台灣　 3地恐風強雨大

土星順行「職場成長新契機」　4星座迎工作突破…摩羯有望加薪

拜登將會談習近平　美官員透露會關切「中對台軍演」：破壞了現狀

快訊／川普重返白宮見拜登　雙方握手致意「歡迎回來」

珠海恐怖衝撞釀35死！「暴走團」疑遭針對死傷慘　多區禁廣場舞

桃園男酒駕猛撞「女騎士多器官挫裂」慘死　他竟逃回家叫妻子頂罪

新竹浪犬遭轎車「來回輾壓」狂哀號！肇逃駕駛被肉搜　現身道歉了

東超大衝突！遭菲國球員偷打　領航猿苦主伯朗自責：太情緒化

偶像是法官！「捕手砲」徐堉愷關鍵追平轟　桃園中平二度封王

「5個徵兆」代表你工作倦怠　趕快調整否則有礙健康

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

大陸熱門新聞

25歲女懷上「9胞胎」！

小孩偷手搖飲被抓！母一聽痛毆女店員

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

男子被誤診HPV 10天花光積蓄治療

珠海35死無差別衝撞！多區下令禁廣場舞

珠海35死慘案！習近平親自下令

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

珠海慘案35死　陸：中國是最安全國家之一

李子柒停更原因曝光！合約糾紛早解決

醫幫失眠女友注射20次麻醉藥致死

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女 陸最高院裁定今執行死刑

陸產寬體客機C929珠海航展現蹤 航程達1.2萬公里

網傳「大亞灣核電站爆炸」　詭譎紅色煙霧中帶火光

陸「平民理髮師」吸引韓國顧客飛來排隊

更多熱門

相關新聞

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

廣東珠海體育中心11日晚間發生一起衝撞事故。一名62歲的男子開著越野車，衝進正在運動的人群中，造成現場一片混亂。多名目擊者指出，該名肇事者繞體育中心的跑道數圈，目測死傷人數至少有20人，且大多為老人。

日執政黨幹事長訪中會習近平

日執政黨幹事長訪中會習近平

文在寅出席北京韓中商務論壇

文在寅出席北京韓中商務論壇

文在寅談薩德：不得已才部署

文在寅談薩德：不得已才部署

文在寅將赴重慶尋「建國之根」

文在寅將赴重慶尋「建國之根」

關鍵字：

珠海撞人事件越野車衝撞離婚紛爭暴走團活動中國國家主席習近平

讀者迴響

熱門新聞

即／天兔開眼猛爆增強！恐成今年第6強颱

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

單局2轟攻6分！大巨蛋震動　韓媒：好像地震

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

賀中華隊贏南韓！超商咖啡限時買1送1

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

韓國代打開轟惹議！曾豪駒認為有誤判

旅行團遊阿里山遇棧道斷裂　涼亭完工13年奪命1死4傷

快訊／韓國教頭：台灣投手狀況很好

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了

天兔炸毛增強！鄭明典揭成強颱機率曝

2女學生喝醉遭性侵！她幫阻止色狼反遭殃

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面