珠海恐怖衝撞釀35死！「暴走團」疑遭針對死傷慘　多區禁廣場舞

記者閔文昱／綜合報導

珠海體育場11日發生越野車衝撞民眾事件，62歲樊姓男子不滿離婚後財產分割結果，駕駛越野車衝進市體育中心，導致35死43傷的嚴重事故。由於事發當時現場有多支被稱為「暴走團」的團體進行活動，也讓人懷疑是否是遭兇嫌針對。目前珠海市內多個社區已開始實施禁令，暫停廣場舞等群眾性活動。

綜合陸媒報導，廣東珠海62歲樊姓男子11日晚間開車闖入珠海體育中心，衝撞正在運動及散步的民眾，據警方公布的數據，事件至少造成35人死亡、43受傷。警方事後透露，兇手樊男疑因不滿離婚後財產分配的結果而犯案，並自殘陷入昏迷，目前仍在醫院搶救中，無法接受訊問。

▲越野車闖入體育場撞人，導致嚴重傷亡。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，當天案後發現場畫面顯示，有多名死傷人員揭穿著統一制服，疑似是有多支「暴走團」在進行活動中遭到攻擊。對此，珠海市內多個社區也開始實施禁令，暫停廣場舞等群眾性活動，以防止人員聚集，而原定於23日在深圳舉辦的大型活動「The Color Run」也在事件後突然宣布取消，民眾猜測這可能也與珠海撞人事件有關，「要避免大型的群聚活動」。

▲廣東珠海多社區實施禁令。（圖／翻攝自微博）

據了解，老人暴走團是中國近10年興起的一種健身團體，普遍會排著整齊隊列在道路上慢跑，主要由中老年人組成，穿著統一色調的衣服、腰包式播放器，喊著口號場面相當壯觀，但過去因為經常發生無視交通、噪音擾民等糾紛，因此當地民眾也對暴走團行為褒貶不一。

大陸官媒13日已快訊，指中國國家主席習近平高度重視並作出重要指示，該起事件造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手。目前當地公安機關也對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作仍在進行。

▼中國近10年興起的健身團體「暴走團」。（示意圖／翻攝《半島都市報》）