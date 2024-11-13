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青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體，融匯交流新文化

▲青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體融匯交流新文化。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲Y’s Day「週三青年日」舉辦座談，談討離島在兩岸關係的角色。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

海基會秘書長羅文嘉表示，當國家發展朝向多元、包容和尊重，擁有特色文化的離島議題愈來愈重要，從歷史文化脈絡看來，金馬不必然是現在的樣子，「今天的金馬是歷史的偶然」，台澎金馬已是民主和文化的命運共同體，是融匯交流後屬於我們全體同胞的新文化，年輕的未來世代所擁抱自由、多元、民主的生活方式，已彰顯台澎金馬一體的事實。

Y’s Day「週三青年日」13日舉行青年座談，探討主題為「小島大戰略 - 離島在兩岸關係中的角色」，羅文嘉是在這場座談會中做上述表示，同場受邀與青年分享觀點與看法的學者專家還包括海洋大學法政學院教授江雅綺、台灣教授協會會長陳俐甫﹑政治大學東亞所副教授王韻、中經院第一研究所助研究員助理陳玟亘，以及台灣智庫副執行長董思齊。

座談主持人﹑海洋大學法政學院教授江雅綺表示，金馬離島有獨特的戰地歷史和社會背景，既是民主防線的最前鋒、地緣政治的關鍵，也有與台灣本島不同的生活面貌。許多人都曾去美麗的離島觀光旅遊，卻很少人深入了解這些島嶼的人們，及其與對岸的複雜糾葛，若將離島當作中心點，我們會得到不同於台灣本島的新視野，或許也是尋找兩岸關係定位的新開始。

▲青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體融匯交流新文化。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲海洋大學法政學院教授江雅綺。

▲青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體融匯交流新文化。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。

對於台灣離島在兩岸關係中的角色，海基會秘書長羅文嘉認為，邊陲和中心是對立概念，關鍵是話語者站在哪裡。如果以中國為中心，整個台灣都是邊陲中的邊陲，而我們所說的「離島」就顯然是跳脫中國中心，立足台灣的發言。

羅文嘉指出，從歷史文化脈絡看來，金馬不必然是現在的樣子，「今天的金馬是歷史的偶然」，小漁村突然成為對抗共軍的第一線，被打造為軍事堡壘，歷經艱辛的戰地政務歲月，形成金門、馬祖人的堅忍性格。

羅文嘉強調，時至今日，台澎金馬已是民主和文化的命運共同體；這不只是台灣島的文化，而是融匯交流後屬於我們全體同胞的新文化。當中國將金門、馬祖當作樣板「融合示範區」，廈門的經濟發展、地理接近以及文化認同，確實是中國統戰的優勢，但民意調查也早已顯示，金門、馬祖人不願意接受對岸統治，尤其年輕的未來世代所擁抱自由、多元、民主的生活方式，更加彰顯台澎金馬一體的事實。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，要理解離島的發展脈絡，必須放下台灣中心的觀點，以離島為主體，才能同理這些居民的生活方式。台灣東西南北邊的離島各不相同，金馬居民多從事農業，且施行科舉制度的時間比台灣還早；東沙群島是珊瑚礁無人島，在1960年代才成為台灣的離島；而綠島在1874年由清朝納入台灣，不遠處的蘭嶼則是西班牙和日本帝國談判後因巴士海峽中線分界後才歸屬台灣。這些不同的歷史背景讓每座離島都有其文化，對於金門與馬祖也要從歷史脈絡中去理解、認識。

▲青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體融匯交流新文化。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣教授協會會長陳俐甫。

▲青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體融匯交流新文化。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲政治大學東亞所副教授王韻。

政治大學東亞所副教授王韻認為，金門馬祖居民同樣納稅，但卻負擔更多的第一線軍事抗戰任務，且不只醫療、交通不便，也無法和「本島人」一樣享受網購和宅急便等等便利服務。王韻說，「本島人」有義務思考並同理另一群同樣擁有中華民國護照、但生活經驗卻很不一樣的人。而我們在判斷今日「離島建設條例」、「金廈生活圈」等爭議問題時，也要從更大的共同體視野來思考。

中經院第一研究所助研究員助理陳玟亘表示，本島人往往認為金門馬祖人「拚經濟就是不顧民主」，這是對離島人的刻板印象，並不正確。從歷史說起，金門、馬祖人在動員戡亂時期受到嚴格限制，除了使用專用貨幣，也不能收聽廣播、不能隨意遷徙，更無法跟上當時本島蓬勃的經濟、交通和醫療發展，若知道這樣的歷史，就更能同理離島人的挫折、失落，以及迫切想要追上發展腳步的心情。

▲青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體融匯交流新文化。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中經院第一研究所助研究員助理陳玟亘。

▲青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體融匯交流新文化。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫副執行長董思齊。

台灣智庫副執行長董思齊指出，海基會秘書長羅文嘉近期提出的「二六共識」協商構想，顯示金馬地區在兩岸對話中的潛在橋樑作用。中國國台辦則重申「九二共識」的唯一性，進一步突顯金馬在地緣政治中的敏感地位。金馬居民在台灣與中國之間的跨海生活圈中，融合了本土認同與福建的深厚聯繫，這種多重身份使金馬在兩岸互動中扮演著複雜的雙重角色，也成為中國統戰策略的重點對象。

董思齊強調，金門與馬祖不僅是台灣的防禦前線，更在兩岸對峙的背景下承受著身份認同的矛盾。從歷史上的「戰地政務實驗區」到今日中共的軍事施壓，金馬居民在嚴峻的兩岸夾縫中調適自身定位，青年世代應關注金馬離島的真實聲音，理解不同族群的需求與生活，並在推動台灣未來發展的過程中，以多元視角認識離島居民的處境，同時深化整體國家共同體的認同意識，並以此為基礎來促進國家與區域的和平發展。

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