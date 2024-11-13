網傳900波波醫名單！衛福部喊話：會保證所有合格醫師品質

▲衛福部長邱泰源等大陣仗回應波波醫爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

波波醫師爭議持續延燒，網路上甚至有一份900名波波醫師名單流傳，衛福部長邱泰源日前回應，公開名單這件事值得討論，衛福部將會針對此事研究是否妥當。衛福部今（13）日傍晚大動作召開記者會說明波波爭議，而針對名單的部分則特別強調，不論國內外醫學生都必須經過國考篩選，只要有合格、合法的執業登記，屬於合格醫事人員，衛福部願意為其品質掛保證。

北市禾馨新生婦幼診所劉姓前醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，由於該醫師被爆出是畢業於波蘭的波波醫師，引發各界熱議，連賴清德總統都為此表態，強調因應醫師法修正，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將「函授、遠距教學、未對外公開招生」等3類學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

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而網路上流傳一份波波醫生名單，包括畢業學校、服務醫院、服務科別和姓名都相當清楚。被問及相關名單公布是否妥當，是否有討論相關處置？衛福部次長林靜儀則重申，不論國內學生或者國外學生，在合格學歷標準之後，還是要經過兩階段國考去篩選是否具有國家給予醫師執照的資格，透過學歷認證、考試認證，是最根本拿到執照在臨床執業的標準。

衛福部醫事司司長劉越萍特別呼籲民眾，每個醫事人員在執業時都有合格合法的執業登記，且每天工作時都要佩戴，這可以很清楚分辨是否合格醫師，「只要是合格醫事人員，對我們而言，其品質是衛福部願意掛保證的」。

林靜儀也提到，有些醫師會在診所或工作區域標示哪邊畢業、進修，衛福部鼓勵也支持，自己學歷想讓大家知道是可以的。邱泰源則認為，波波醫師名單恐怕有個資問題，會鼓勵大家願意把強的部分呈現給民眾，揭露更多訊息是正面的，但如果牽涉個資，還是要謹慎比較好。

醫師公會全聯會理事長周慶明日前受訪時指出，在國外取得學歷的醫學生，回台灣後也會經過住院醫師訓練，然後通過國家考試取得專科醫師證書，希望這份名單不要再繼續流傳，這只會增加醫師的壓力，造成醫師心情不穩定。