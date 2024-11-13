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穩賺不賠就是詐騙！花蓮警連破2案逮車手　保民眾辛苦錢

▲▼專案小組於面交地點埋伏，成功逮捕詐騙集團車手。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲▼專案小組於面交地點埋伏，成功逮捕詐騙集團車手。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局近日連破兩起詐騙案，成功逮捕詐騙集團車手，並查扣相關犯罪證物，展現警方打擊詐騙犯罪、守護民眾財產的堅定決心。

兩起案件均是被害人誤信網路來路不　明的投資廣告。詐騙集團以「高額獲利」、「穩賺不賠」等話術吸引被害人投資，被害人相信後依詐團指示加入LINE投資群組並安裝投資APP，並陸續臨櫃匯款及面交交付款項，起初APP內顯示出被害人有高額獲利，但在報案人欲出金獲利時，APP平台方告知說要領回這筆錢，得先支付投資分成費用，報案人始警覺遭詐，遂報警請求警方協助。

▲▼專案小組於面交地點埋伏，成功逮捕詐騙集團車手。（圖／吉安警分局提供，下同）

警方在偵辦得知詐騙集團仍想以面交方式取款，即立即成立專案小組，並請被害人佯裝配合面交。

▲▼專案小組於面交地點埋伏，成功逮捕詐騙集團車手。（圖／吉安警分局提供，下同）

查扣詐騙集團使用的假識別證、相關文件、車票、手機等重要證物。

專案小組於面交地點埋伏守候，待車手抵達欲取款時，立即上前逮捕，當場查扣詐騙集團使用的假識別證、相關文件、車票、手機等重要證物。並將犯嫌以詐欺現行犯移送花蓮地檢署偵辦。

分局長林俊廷表示，詐騙手法日新月異，民眾在接到任何不明的投資、借貸或金錢匯款要求時，務必提高警覺，先行查證，切勿輕信。呼籲民眾遇到可疑情況隨時撥打165反詐騙專線或向附近派出所諮詢，防範於未然，才能減少類似案件發生。

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