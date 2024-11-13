蹲廁所「別超過10分鐘」！　美醫師警告：增加痔瘡風險

▲ 許多人會邊蹲廁所邊滑手機，但蹲太久恐增加痔瘡風險。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著智慧型手機普及，不少人習慣上廁所時滑滑手機，因此讓上廁所的時間越來越長。但有美國醫師提出警告，上廁所時間最好保持在5至10分鐘內，否則會因姿勢問題造成血液循環不佳，嚴重甚至會增加罹患痔瘡風險。

根據《CNN》報導指出，德州大學西南醫學中心（University of Texas Southwestern Medical Center）達拉斯分校結直腸外科醫生賴雪（Dr. Lai Xue）表示，長時間坐在馬桶上可能增加痔瘡風險，並削弱骨盆肌肉。這是因為坐在馬桶上時，地心引力會使身體的血液難以回流，尤其坐在馬桶的姿勢，會讓血液無法正常循環，增加直腸和肛門附近血管壓力，導致痔瘡的風險增高。

除此之外，長時間如廁還會削弱肛門和骨盆底肌肉的力量，進而增加直腸脫垂的風險。直腸脫垂是一種大腸的一部分滑出並從肛門突出的現象，這些問題在長時間如廁的情況下更加容易發生。骨盆底肌肉的弱化對排便過程有直接的影響，因為這些肌肉負責協調排便動作，一旦遭受過多壓力便會導致排便困難。

紐約長島（Long Island）石溪醫學中心（Stony Brook Medicine）炎症性腸病中心主任蒙祖爾（Dr. Farah Monzur）表示，人們最理想的如廁時間應控制在5到10分鐘左右，超過這段時間不僅無益，還可能造成健康風險。

蒙祖爾醫師表示，人們往往因為滑手機而失去時間概念，導致長時間坐著並不自覺地用力排便，這種行為增加了肛門直腸的壓力，同時也削弱了肛門括約肌。

而為了避免長時間坐在馬桶上，加州橙縣希望之城（City of Hope Orange County）介入性胃腸病學醫生烏拉多莫（Dr. Lance Uradomo）建議，人們在如廁之前，應該把手機、雜誌和書籍留在浴室外。蒙祖爾也強調，人們要避免以「待很久」的心態上廁所，這樣只會讓人想帶些東西來消磨時間，反而對健康不利。

賴雪醫師也提到，如果民眾發現自己難以排便，建議在馬桶上待到10分鐘後就停止，改為站起來四處走動，因為走動能夠刺激腸道，幫助排便更順暢。同時，賴雪醫師也建議，民眾應多攝取高纖維食物，例如燕麥和豆類，並且保持充足的水分攝取，這樣有助於軟化糞便，減少排便時的壓力。

報導也引述美國癌症協會的資料稱，自1990年代中期以來，55歲以下人群中結直腸癌發病率不斷上升，2024年預計將有10萬6590例結腸癌和4萬6220例直腸癌新病例。烏拉多莫醫師也表示，他回憶自己的職業生涯，許多年輕人因痔瘡和便秘來求診，而其中有不少人後來被診斷出直腸癌。

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