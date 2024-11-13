北市警務正薛先得搭捷運英勇奪刀　獲頒「延平獎章」計1大功

▲北市警務正薛先得協助捷運奪刀，北市警局核定計1大功，並頒發延平獎章。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北捷運8日晚間10時許發生1名女子持刀攻擊男學生事件，導致男學生臉部受傷當場濺血，當時上前攔阻奪刀的是北市警局防治科警務正薛先得，薛是刑警出身，曾擔任過北市刑大隊長職務，12日在市政府擴大市政會議上，由市長蔣萬安親自頒發延平獎章、且核定1大功以及3千元獎勵金。

警方調查，8日晚間10時許，42歲王姓女子在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成1名男學生臉部受傷，當場血濺滿地，隨後她也遭警方壓制逮捕；事發當下許多乘客紛紛走避，但一名英勇的「口罩男」挺身而出，上前壓制王女雙手，隨後一旁3名乘客也跟著衝上控制王女行動。

這名挺身而出的口罩男是北市警局防治科警務正薛先得，薛是刑警出身，擔任過北市刑大隊長職務，曾經在萬華地區掃蕩黑二代擁槍自重案件、詐騙集團虐囚案件，以及西門町一棟商業大樓2派人馬互看不順眼、開槍打架事件。

薛先得回憶，當天從警察局下班，在捷運西門站搭車準備返回板橋住處，過程中發現突然有很多人開始騷動奔跑，薛直覺的上前查看狀況，當場看到王姓女子拿著美工刀，與男學生正在僵持，薛立刻上前奪刀，其他男乘客見狀也立刻上前協助壓制。

台北市警局當時表示將會從優獎勵，也特別在12日市政府擴大市政會議上，由市長萬安親自頒發北市警局「延平榮譽章」及獎狀，市警局另核予「記一大功」獎勵及獎勵金3千元；另外，北市警友會榮譽理事長也在13日前往頒發3萬元慰問金。

北市警局提醒，搭乘大眾運輸時需注意身旁乘客的動向，倘若不幸在車廂內遇到持刀攻擊，建議儘可能立即遠離危害，同時以隨身包包、書本及雨傘等物品保護身體要害。