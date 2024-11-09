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北捷砍人！北市奪刀警官身分曝　刑警出身曾掃蕩萬華黑二代

▲▼台北市警局防治科警務正薛先得。（圖／記者黃宥寧翻攝）
▲北捷攻擊案關鍵口罩男竟是北市警務正薛先得。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北捷運在8日晚上10時許，驚傳1名女子持刀攻擊男學生，導致男學生臉部受傷當場見血，當時有部分見義勇為的男子上前攔阻，其中1人便是北市警局防治科警務正薛先得。薛背景是刑警出身，曾經擔任過北市刑大隊長職務，回憶當天過程表示，當時看到2人在僵持，就上前奪刀並壓制攻擊的女子。

警方調查，北捷8日晚上10時許驚傳持刀攻擊，42歲王姓女子在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成1名男學生臉部受傷，當場血濺滿地，隨後她也遭警方壓制逮捕，事發當下許多乘客紛紛走避，但一名英勇的「口罩男」在第一時間挺身而出，上前壓制王女雙手，隨後一旁三名乘客也跟著衝上控制王女的行動，才是全案能夠順利落幕的英雄。

據了解，捷運到站後，在車廂內就已壓制王女的男子，立即將她帶出車廂壓制在地等待警方到場，而這名挺身而出的口罩男，就是北市警局防治科警務正薛先得，薛背景是刑警出身，曾經擔任過北市刑大的隊長，回憶當天過程表示，當時看到2人在僵持，就上前奪刀並壓制攻擊的女子。

薛先得回憶，當天從警察局下班，在捷運西門站搭車轉被返回板橋住處，但是過程中發現突然有很多人開始騷動奔跑，薛直覺的上前查看狀況，沒想到當場看到王姓女子拿著美工刀的手，與男學生正在僵持，立刻上前奪下刀子，其他男乘客見狀也立刻上前協助壓制。

薛先得曾經在北市刑警界服務，從所長畢業後，就轉任北市刑大隊長職務，曾經在萬華地區掃蕩黑二代擁槍自重案件、詐騙集團虐囚案件以及西門町一棟商業大樓2派人馬互看不順眼，開槍打架事件，在警界風評頗佳。

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