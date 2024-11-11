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7-11北部首間寶可夢主題店！皮卡丘、伊布店裝超萌　專屬周邊必收

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北「中寧門市」亮相，專屬周邊貨架超療癒。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN北部首間「寶可夢主題店」開張！店裝集結皮卡丘、伊布、波加曼3大人氣IP，入口處就有明顯的伊布招牌、3大肖像在天花板迎接，一進店鋪也隨即能看見超萌皮卡丘在櫃檯牆面，店內也有專屬周邊貨架，讓粉絲收藏超萌周邊。

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，皮卡丘、伊布、波加曼3大人氣角色貫穿店內外。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

7-11表示，繼高雄左營重惠門市的寶可夢主題店後，11月起在台北市萬華區「中寧門市」也打造北部首間寶可夢主題店，跟高雄店截然不同的主題設計，此次以「水彩圖素」全新視覺打造門市整體風格，白色基底塗裝搭配花朵元素融入，還有大面精靈球。

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲▼3大人氣角色在天花板迎接，一進店鋪也隨即能看見超萌角色貫穿。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

店面以皮卡丘、伊布、波加曼3大人氣角色貫穿店內外，門市側邊有皮卡丘、伊布藏身其中的打卡拍照區；進入門市後也能看到角色們在各區呈現，櫃檯還有巨大皮卡丘閃爍霓虹燈板，增添遊逛氛圍。

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲▼店面以皮卡丘、伊布、波加曼3大人氣角色貫穿。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

客席區有6個座位，桌面上也有角色們探頭可愛模樣，陪消費者享受休息、用餐時光。另有超萌周邊主題櫃，近百款寶可夢商品，滿足粉絲把喜愛角色收編的需求。

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超萌周邊主題櫃，近百款寶可夢商品，滿足粉絲把喜愛角色收編的需求。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

特別率先販售「寶可夢飲料提袋」共4款，有皮卡丘、卡比獸、精靈蛋等造型，每款199元。「絨毛零錢包」共5款造型，每款199元。

▼寶可夢周邊搶先賣，飲料提袋、絨毛零錢包等超療癒小物。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11北部首間寶可夢主題店開張，11月起在台北市萬華區「中寧門市」亮相。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN 中寧門市（寶可夢主題店）
地址：台北市萬華區中華路二段602-1-2號

●日本Mister Donut X 寶可夢

另外，日本地區Mister Donut X 《寶可夢》近來一共推出5款新品，包含「皮卡丘甜甜圈、地鼠波提甜甜圈、精靈球甜甜圈、皮卡丘 & 地鼠兩種口味卡士達甜甜圈」，可愛到讓人捨不得吃。

不僅如此，這次新增的地鼠造型更是登上推特趨勢，小巧地鼠從波提中間竄出來設計還原，購買會附專屬聯名紙袋，而且還有包含「兩款萬用毯、玻璃杯」套餐的周邊組合，此款聯名預計在11月6日到12月下旬，期間限定販售。

▼日本Mister Donut X 《寶可夢》近來聯名。（圖／翻攝自官網）

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