超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

▲是時候打破超商食物無聊的印象了，全家便利商店攜手米其林名店鼎泰豐、雙月、山海樓，推出聯名美食，種類和味道多元，愛吃美食的人必嚐。（圖／全家提供）

消費中心／綜合報導

誰說米其林料理離平時的生活遙不可及？現在只要走進全家便利商店就能吃到世界級水準的美食囉！通過食材品質、廚師烹調能力、菜餚獨特性、物超所值和餐飲水準一致性等嚴苛條件，才能拿到手的米其林，就是美味的象徵，想吃不必擔心貴鬆鬆、大排長龍，全家便利商店聯手鼎泰豐、雙月與山海樓三家米其林推介餐廳，以經典的台味料理讓人在日常中輕鬆享受星級美食！無論是早晨來一份香辣醬雞肉烤飯糰，還是寒冷冬夜來碗麻油雞湯，高達10樣米其林聯名系列不僅好吃還好帶，讓人隨時隨地都能來一場舌尖上的饗宴。

鼎泰豐擁有連續7年蟬聯米其林必比登推薦的實力，必吃的小籠包和經典炒飯是全球饕客們的心頭好，先前就已和全家聯名推出的香辣醬香腸蛋炒飯、香辣醬雞肉炒麵，將在11/20改版為香辣醬蒜味香腸蛋炒飯和香辣醬乾拌麵上市，炒飯靈魂主菜升級成嚴選蒜味香腸並增量107%，與乾拌麵一樣皆由鼎泰豐香辣醬調味，飯香麵Q、香辣夠味，味覺與飽足感一次滿足！

絕不能錯過的則是11/13上市3款新品鼎泰豐香辣醬雞肉烤飯糰、紅燒蕃茄牛肉燴飯及紅燒蕃茄豬肉湯麵。香辣醬雞肉烤飯糰使用鼎泰豐香辣醬，搭配上經過醃漬嫩化與爆香料翻炒的雞腿丁，加熱後一口咬下脆口米飯和充滿辣醬香氣及風味的雞腿肉，替味蕾帶來豐富層次感。以鼎泰豐紅燒蕃茄醬為基底的紅燒蕃茄牛肉燴飯，搭配青江菜、白蘿蔔增加營養，色香味俱全；紅燒蕃茄豬肉湯麵 則以鼎泰豐紅燒蕃茄醬為基底，再加入蕃茄熬煮，湯頭風味回甘讓人意猶未盡，Q彈細白麵及豬腿肉片、豆腐與紅蘿蔔，豐盛配料入口充滿幸福感。

▲全家便利商店殿堂聯名系列餐點中，鼎泰豐人氣超旺，11/13再上市3款新品。（圖／記者湯興漢攝，下同）

想吃米其林美食的人必須牢記11/13這個大日子，除了鼎泰豐，全家還和連續7年榮獲必比登推介的雙月，攜手推出麻油雞湯、剝皮辣椒熱狗2項新品，讓冬日的溫暖隨時隨地都能擁有。寒冬裡來上一碗麻油雞湯，實在太療癒，使用北港老牌鑫隆黑麻油、鮮嫩雞腿肉及高山高麗菜一同燉煮，蔬菜的鮮甜讓麻油喝起來更加清爽！

你以為熱狗只能是美式風味？快到全家品嚐雙月的剝皮辣椒熱狗，開拓你的味蕾體驗，使用阿甘剝皮辣椒入料，搭配完美比例調配的私房醬汁，吃起來鹹香回甘又帶點微辣，口感十足過癮。

▲雙月的麻油雞湯和剝皮辣椒熱狗很適合冷冷的冬季享用，走進全家便利商店就能買到美味。

山海樓的粉絲們別著急，身為台灣唯一6度蟬聯米其林一星、4年米其林綠星的手工臺菜餐廳，11/13起也將先前和全家聯名的3款鮮食改版升級！古早味芋頭鹹粥是以豬骨及雞骨熬製高湯，生米煲粥，精緻手藝讓粥入口滑順、風味不失深度，結合櫻花蝦、豬絞肉、芋頭與香菇等配料，讓消費者喚回兒時記憶好味道。另一款四神湯，特選在地豬小腸與薏仁、芡實、蓮子、淮山4種傳統食材，一同熬燉，經典台味一年四季都適合！飢腸轆轆來盤海鮮什錦炒麵，以鮮甜蔬菜爆炒香醬汁與炒麵收汁，將風味鎖入麵中，吃得到炒製過後肉質軟嫩的國產豬肉絲，以及豐富海鮮料，盡顯濃郁層次。

▲山海樓在全家便利商店推出的炒麵、鹹粥跟四神湯三款商品，也將在11/13改版上市。

全家超強聯名！11/13起攜手鼎泰豐、雙月及山海樓，為消費者帶來米其林等級的聯名料理，讓美食變得近在咫尺，只需走進全家，就能感受米其林評審認可的精緻台灣味，隨時隨地享受米其林台式饗宴的美好滋味。

全家殿堂聯名商品上市日期懶人包：

11/13

鼎泰豐-香辣醬雞肉烤飯糰

鼎泰豐-紅燒蕃茄牛肉燴飯

鼎泰豐-紅燒蕃茄豬肉湯麵

雙月-麻油雞湯

雙月-剝皮辣椒熱狗（熱狗機店販售）

山海樓-海鮮什錦炒麵

11/20

鼎泰豐-香辣醬蒜味香腸蛋炒飯

鼎泰豐-香辣醬乾拌麵

山海樓-古早味芋頭鹹粥

山海樓-四神湯

11/13至12/10

全家購買鼎泰豐/雙月/山海樓指定聯名鮮食，+10元享FamiCollection指定茶飲乙瓶。