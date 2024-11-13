　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

▲▼全家便利商店,米其林,鼎泰豐,雙月,山海樓,聯名。（圖／業者提供）

▲是時候打破超商食物無聊的印象了，全家便利商店攜手米其林名店鼎泰豐、雙月、山海樓，推出聯名美食，種類和味道多元，愛吃美食的人必嚐。（圖／全家提供）

消費中心／綜合報導

誰說米其林料理離平時的生活遙不可及？現在只要走進全家便利商店就能吃到世界級水準的美食囉！通過食材品質、廚師烹調能力、菜餚獨特性、物超所值和餐飲水準一致性等嚴苛條件，才能拿到手的米其林，就是美味的象徵，想吃不必擔心貴鬆鬆、大排長龍，全家便利商店聯手鼎泰豐、雙月與山海樓三家米其林推介餐廳，以經典的台味料理讓人在日常中輕鬆享受星級美食！無論是早晨來一份香辣醬雞肉烤飯糰，還是寒冷冬夜來碗麻油雞湯，高達10樣米其林聯名系列不僅好吃還好帶，讓人隨時隨地都能來一場舌尖上的饗宴。

鼎泰豐擁有連續7年蟬聯米其林必比登推薦的實力，必吃的小籠包和經典炒飯是全球饕客們的心頭好，先前就已和全家聯名推出的香辣醬香腸蛋炒飯、香辣醬雞肉炒麵，將在11/20改版為香辣醬蒜味香腸蛋炒飯和香辣醬乾拌麵上市，炒飯靈魂主菜升級成嚴選蒜味香腸並增量107%，與乾拌麵一樣皆由鼎泰豐香辣醬調味，飯香麵Q、香辣夠味，味覺與飽足感一次滿足！

絕不能錯過的則是11/13上市3款新品鼎泰豐香辣醬雞肉烤飯糰、紅燒蕃茄牛肉燴飯及紅燒蕃茄豬肉湯麵。香辣醬雞肉烤飯糰使用鼎泰豐香辣醬，搭配上經過醃漬嫩化與爆香料翻炒的雞腿丁，加熱後一口咬下脆口米飯和充滿辣醬香氣及風味的雞腿肉，替味蕾帶來豐富層次感。以鼎泰豐紅燒蕃茄醬為基底的紅燒蕃茄牛肉燴飯，搭配青江菜、白蘿蔔增加營養，色香味俱全；紅燒蕃茄豬肉湯麵 則以鼎泰豐紅燒蕃茄醬為基底，再加入蕃茄熬煮，湯頭風味回甘讓人意猶未盡，Q彈細白麵及豬腿肉片、豆腐與紅蘿蔔，豐盛配料入口充滿幸福感。

▲▼全家殿堂聯名餐點。（圖／記者湯興漢攝）

▲全家便利商店殿堂聯名系列餐點中，鼎泰豐人氣超旺，11/13再上市3款新品。（圖／記者湯興漢攝，下同）

想吃米其林美食的人必須牢記11/13這個大日子，除了鼎泰豐，全家還和連續7年榮獲必比登推介的雙月，攜手推出麻油雞湯、剝皮辣椒熱狗2項新品，讓冬日的溫暖隨時隨地都能擁有。寒冬裡來上一碗麻油雞湯，實在太療癒，使用北港老牌鑫隆黑麻油、鮮嫩雞腿肉及高山高麗菜一同燉煮，蔬菜的鮮甜讓麻油喝起來更加清爽！

你以為熱狗只能是美式風味？快到全家品嚐雙月的剝皮辣椒熱狗，開拓你的味蕾體驗，使用阿甘剝皮辣椒入料，搭配完美比例調配的私房醬汁，吃起來鹹香回甘又帶點微辣，口感十足過癮。

▲▼全家殿堂聯名餐點。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙月的麻油雞湯和剝皮辣椒熱狗很適合冷冷的冬季享用，走進全家便利商店就能買到美味。

山海樓的粉絲們別著急，身為台灣唯一6度蟬聯米其林一星、4年米其林綠星的手工臺菜餐廳，11/13起也將先前和全家聯名的3款鮮食改版升級！古早味芋頭鹹粥是以豬骨及雞骨熬製高湯，生米煲粥，精緻手藝讓粥入口滑順、風味不失深度，結合櫻花蝦、豬絞肉、芋頭與香菇等配料，讓消費者喚回兒時記憶好味道。另一款四神湯，特選在地豬小腸與薏仁、芡實、蓮子、淮山4種傳統食材，一同熬燉，經典台味一年四季都適合！飢腸轆轆來盤海鮮什錦炒麵，以鮮甜蔬菜爆炒香醬汁與炒麵收汁，將風味鎖入麵中，吃得到炒製過後肉質軟嫩的國產豬肉絲，以及豐富海鮮料，盡顯濃郁層次。

▲▼全家殿堂聯名餐點。（圖／記者湯興漢攝）

▲山海樓在全家便利商店推出的炒麵、鹹粥跟四神湯三款商品，也將在11/13改版上市。

全家超強聯名！11/13起攜手鼎泰豐、雙月及山海樓，為消費者帶來米其林等級的聯名料理，讓美食變得近在咫尺，只需走進全家，就能感受米其林評審認可的精緻台灣味，隨時隨地享受米其林台式饗宴的美好滋味。

全家殿堂聯名商品上市日期懶人包：
11/13 
鼎泰豐-香辣醬雞肉烤飯糰
鼎泰豐-紅燒蕃茄牛肉燴飯
鼎泰豐-紅燒蕃茄豬肉湯麵
雙月-麻油雞湯
雙月-剝皮辣椒熱狗（熱狗機店販售）
山海樓-海鮮什錦炒麵

11/20
鼎泰豐-香辣醬蒜味香腸蛋炒飯
鼎泰豐-香辣醬乾拌麵
山海樓-古早味芋頭鹹粥
山海樓-四神湯

11/13至12/10
全家購買鼎泰豐/雙月/山海樓指定聯名鮮食，+10元享FamiCollection指定茶飲乙瓶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不是鬆餅堡！板橋車站突湧排隊人潮　瘋買「1甜點」
棒球教練侵犯22男童！　判決出爐
12強今台韓大戰！　運彩開盤出爐
川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務是什麼？本人回應了
痛心！　宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊
墨西哥市長遭斬首「頭顱放車頂」！　嫌犯竟是高層安全官員

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚「跟日本一樣」　真實口感曝光

直擊／搶吃「麥當勞鬆餅漢堡」！8點半有分店賣光　外送APP大當機

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚「跟日本一樣」　真實口感曝光

直擊／搶吃「麥當勞鬆餅漢堡」！8點半有分店賣光　外送APP大當機

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

駕駛恍神！聯結車鏟倒整排護欄　飲料散落車道...2小時才清完

沙鹿向上路又出事！水泥車連撞3車2女受傷　超重9.7噸挨罰2萬

荷蘭火力全開4轟在內24安　破紀錄20比8提前7局扣倒波多黎各　

台積電10月定期定額大減8700戶掉最多　台股20強僅3檔正成長

小貨車半路燒起來！車斗載鋰電池突傳燒焦味　驚駛急逃命

歐耶老師《走鐘獎》嚴重超時惹議！呱吉認「難過到跌倒」：再失敗就再見

柯文哲政治獻金成木可營收　「KP小物募款1.5億」檢調追流向

「挽肉と米」2號店插旗台北信義區　明年1月開幕

屏東三大祭典！遵循古禮「請水」屏東南州迎王壓軸登場

嗆問哪個縣市長、立委敢拒修財劃法？　朱立倫：政治是良心事業

8歲弟聽到怪聲！醫一挖…驚見「8腳魔王」猛吸血：捏爆都是卵

消費熱門新聞

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

麥當勞開賣楓糖鬆餅堡排爆了！

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚口味跟日本一樣

只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」13日登台

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

7-11推「哆啦A夢主題杯」

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

幽靈系寶可夢大集合！30款周邊全家開賣

挺中華隊！必勝客紅不讓肉圓比薩只賣2周

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

10大速食店雙11優惠懶人包！

全家「Convenience Wear」初登台！連帽上衣、長褲、襪子搭出時尚

麥當勞最新10大優惠券一次看

美式賣場的超高CP行動力保健品

更多熱門

相關新聞

全家「Convenience Wear」初登台！連帽上衣、長褲、襪子搭出時尚

全家「Convenience Wear」初登台！連帽上衣、長褲、襪子搭出時尚

由日本全家便利商店打造的服飾品牌，從2019年甫上市就迅速成為熱門話題，其「更愛自己吧」的品牌理念，強調用「好素材、好技術、好設計」打造每件衣物，讓人們在簡單生活中也能擁抱時尚品味，透過標配永續精神的Convenience Wear服飾，多愛自己和這個世界一點！

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

PAZZO與金針菇再推氛圍感聯名

PAZZO與金針菇再推氛圍感聯名

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

獨／控名店羊肉爬滿蛆　消費者秀通聯紀錄

獨／控名店羊肉爬滿蛆　消費者秀通聯紀錄

關鍵字：

全家便利商店米其林鼎泰豐雙月山海樓聯名

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面