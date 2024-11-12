痛起來要人命！　桃園市議員許清順爭取帶狀皰疹疫苗補助

▲桃園市議員許清順爭取帶狀皰疹疫苗補助。（圖／市議會民進黨團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

被稱為「皮蛇」的帶狀皰疹，罹患者常以「痛起來感覺要人命」來形容其不適。桃園市議員許清順12日於市議會市政總質詢指出，根據醫療統計台灣每三人就會有一人發病。目前有些縣市有疫苗補助，如嘉義市針對65歲以上低收、中低收老人有2劑全額補助、花蓮、新北也有相關補助，要求市府跟進並能全額補助疫苗，讓市民免受身心之苦。

針對帶狀泡疹疫苗全額補助議題，衛生局長賈蔚說明，目前針對補助規劃進行整體性討論，並非針對單一疫苗種類或單一補助對象，目前市府補助疫苗研議包含嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗及腸病毒71型疫苗等，因疫苗補助政策須整體考量，將持續評估，並朝開放特定對象以定額補助的方向研議。

副市長王明鉅也表示，考量經濟弱勢或抵抗力較弱的市民會有補助需求，後續將會請衛生局針對補助範圍及預算進行研議。

臺北榮民總醫院桃園分院藥師彭士庭指出，帶狀皰疹是因曾感染過的水痘病毒潛伏在神經節中，身體處在免疫力低下時，病毒再活化發作所產生的症狀。通常年紀越大越容易發生，如果長期處於高壓、免疫力低下，更容易好發。

而帶狀皰疹又被稱為皮蛇，是因皮膚上帶狀的皰疹形似一條蛇，患者常以「痛起來感覺會要人命」來形容其不適。也常問道「傳說帶狀皰疹皮蛇繞一圈，就死定了！這是真的嗎？」彭士庭說，因帶狀皰疹通常只有單側，如果皰疹連成一圈，代表身體狀況真的不好，但民眾不用擔心，目前除了有效的抗病毒藥物，在發病初期及早使用就能得到很好控制之外，另還有疫苗可預防帶狀皰疹及其併發症。

彭士庭提及，施打疫苗可有效預防帶狀皰疹復發，該院目前備有「非活性重組疫苗欣剋疹Shingrix」，適用於50 歲(含)以上的成人及18歲(含)以上之高風險族群，需接種2劑且間隔2-6個月，目前自費價格約8,700元左右。