包場看電影綻放社福力　台東「幸福電影院」今登場

▲2024幸福電影院今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與財團法人寳桑教育基金會攜手合作的「幸福電影院」系列活動已邁入第四年，今年「2024幸福電影院～揪大家逗陣看電影」於11月展開，首場活動並於12日揭開序幕，共計將連續包場四場電影賞析，特選多部感人電影，包括講述少年追夢成為頂尖國手的《乒乓男孩》、用愛感動人心的《荒野機器人》、以及新穎有趣的《紅色一號》等，將邀請社區關懷據點長者、身障團體、兒少安置機構等共預計500人參與，期盼為縣內多元族群帶來歡樂與感動。

台東縣社會處表示，感謝財團法人寳桑教育基金會的支持，使幸福電影院得以連續多年服務縣內居民，並透過文化娛樂促進彼此之間的交流與情感連結。這類活動不僅增添歡樂，更提升了整體的社會幸福感，為居民們帶來精神上的滋養。

社會處長陳淑蘭進一步說明，透過這次活動，不僅希望增加各服務對象的社會參與感，更希望他們在觀影過程中感受到社會的溫暖與支持。社會處與財團法人寳桑教育基金會用心規劃活動，設計多元化的影片內容，搭配現場的爆米花、飲料與輕食餐盒，營造輕鬆愉快的氛圍，讓長者、兒童、婦女及志工朋友們都能共享美好時光。

台東縣政府近年來持續推動創新福利服務方案，包含「爺奶咖啡館」、「敬老好視力」以及「青銀共居」等，並於今年成立「台東縣身心障礙者服務中心」，為長者和身心障礙者提供綿密的支持服務。透過結合社會各界資源，縣府致力於打造一個有愛且支持性的友善社會。未來，將繼續透過多元關懷活動，增進各族群的生活品質，持續攜手財團法人寳桑教育基金會等夥伴推動更多充滿溫情的活動，讓每位縣民都能在文化氛圍中感受到滿滿的幸福感。