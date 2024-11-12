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搶救欠稅拍賣大作戰　台東稅務局曝調解實際案例

▲搶救欠稅拍賣大作戰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲搶救欠稅拍賣大作戰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局近期挽救一件共有人因欠稅財產恐被拍賣危機，藉由稅務調解、納稅者保護及法務部執行署等多方努力下，協商由共有人之一繳清欠稅，稅務局順勢撤銷訴訟，成功避免法拍投資客介入買受，守護共有人財產。

當繼承人有數人時，各繼承人對於遺產全部為公同共有，但繼承人間常因家族因素嫌隙齟齬，很難達成共識處分共有物，公同共有的土地若有欠稅，稅務局可向法院聲請「共有物分割」成為分別共有，再就其分別共有之「持分」聲請財產被強制執拍賣。

台東縣稅務局表示，納稅義務人A君長期積欠稅務局稅款，經法務部行政執行署花蓮分署核發債權憑證在案，辦理清理債權憑證時，查得名下有因繼承而登記為公同共有之建物及土地，經評估具有執行實益，移請法務部執行署花蓮分署執行，於113年4月函請花蓮分署同意提起代位分割之訴。

在提起代位分割之訴前，稅務局首先通過專人以電話方式向義務人及共有人解說原由，後因家族間矛盾難有共識，共有人未表現出繳納意願，稅務局於113年8月向台東地方法院提起代位分割之訴，並考慮徵納和諧及冗長訴訟程序，似宜尋求其他解決途徑；由法院於113年10月中旬召開第1次調解庭，部分共有人雖有出席，但其他關係人未到至調解不成立。

稅務局認為出席共有人具有相當解決的誠意，為疏減訟源，在法院裁定前，積極聯繫徵得調解委員同意，地院再定11月中召開第2次調解庭，稅局再次扮演重要溝通橋樑角色，由納稅者保護官以誠懇語氣，向出席共有人闡明財產被拍賣後的影響，呼籲彼此放下執念；同時並聯繫聽取花蓮執行分署就分期繳納及司法債權法律面建議。

最終，讓原本好像難以結痂癒合的家族傷口，出席共有人能理解事件的嚴重性與未來可能的後果，在充分權衡利弊後，同意在第二次調解前由出席共有人代為繳清欠稅，稅務局隨即行文向地院撤回訴訟，當事人財產免於被拍賣命運。

稅務局指出，雖然繼承財產涉及的私人情感或利益糾葛常常難以化解，這次事件的成功解決，讓家族間的裂痕或許得到修復機會，不僅展現了臺東縣稅務局專業能力與團隊調解，更體現「以民為本」的稅務價值理念，最終不僅免去財產被拍賣的風險，也保住民眾幸福家園。

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