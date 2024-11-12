勞動部公務員疑遭霸凌輕生　王婉諭列離譜經過：絕不能船過水無痕

▲勞動部傳出有公務員不堪霸凌輕生。（圖／記者廖婕妤攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部北基宜花金馬分署一名吳姓公務員疑似不堪職場霸凌，4日在辦公室輕生。事後，新北市議員李宇翔收到大量陳情，網上也出現同僚發文爆料，將矛頭指向分署長謝宜容。對此，時代力量黨主席王婉諭12日講述整起離譜事件經過，並表示，隔著螢幕，自己都能深深感受同仁們對他的惋惜、心疼。事情的真相為何，不敢妄斷。但如果爆料皆屬實，勞動部要負起非常大的責任。為什麼對申訴視若無睹？為什麼放任分署長這樣欺壓同事，把自己當土皇帝？

勞動部北基宜花金馬分署一名吳姓公務員疑似不堪職場霸凌，4日在辦公室輕生。事後，新北市議員李宇翔也收到大量陳情，指分署長謝宜容當土皇帝，不僅威脅法辦告密者，還稱死者透過通靈人轉達「謝謝北分署給他很多的愛」。對此，勞動部晚間發新聞稿回應，但李宇翔看完氣憤痛斥「你們不是被謝分署長欺騙，就是在包庇謝分署長！」

對於整起經過，王婉諭說明，故事的主角，是一位認真的公務員，每天早上6點前就開始上班，儘管下午4點就可以下班，但他卻時常先打下班卡，然後再繼續工作。即便工時這麼長，但他仍努力的加班工作，甚至不願意留下過勞的證據。這些努力，同事都看在眼裡，卻沒有被長官看見。反之，他一而再再而三的，被迫接受各種不合理、莫名其妙的要求，然後再被長官歇斯底里的破口大罵、人身攻擊。這種情況持續了好一陣子，直到某一個週五，他又被長官退件，並且訓斥了一頓，要求他下週一前務必完成。

王婉諭表示，於是，他決定在周日走進辦公室，認真的把他人生的最後一個案件完成，送出最後一份公文。然後，年僅四十歲的他，選擇在辦公室裡離開了這個世界。事件發生後，救護人員要送他離開之前，這位長官現身，堅持不讓救護人員按規定為他蓋上白布，因為擔心這樣會引起恐慌。

王婉諭續指，接著，長官轉身告誡其他同事們：「我不允許大家再以訛傳訛、內部討論」、「我知道有內部同仁對民代爆料，我非常憤怒。」、「葬儀社裡面有一個會通靈的人」、「他們有和他對話，他走的非常非常平和、安詳，且他非常感謝這個單位的所有人」，長官警告大家：「所以我不允許大家給我在外面說嘴。」大家議論紛紛之餘，長官決心開始要查出到底是誰洩密，但這一次，同事們決定不再忍氣吞聲。

對於整起經過，王婉諭指出，這故事聽起來很誇張嗎？但這很可能是一個真實存在的故事，且他就發生在理應負責照顧勞工的勞動部裡。11月4日，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務員，疑似因為遭遇職場霸凌與過勞問題，最後選擇在新莊的辦公室內輕生。這位公務員的同事，在事件發生後，透過匿名的帳號，在社群平台寫下對他的不捨。

王婉諭表示，所敘述的故事內容，都來自於這些同事們的側寫，而長官在事後的發言，更是透過媒體報導流出的真實錄音檔。而故事還不僅於此。隨著爆料內容越來越多，勞動部發展署北分署的黑幕也慢慢被揭開。有人在媒體控訴，辦公室內長官時常對員工大聲咆哮、嘲諷及人身攻擊、摔公文等都非一天兩天的事；而這名長官上任後，不少同事都因受不了高壓的職場環境與長官濫用權力、反覆無常的態度而離職或轉調。

王婉諭直言，這幾天，新北市議員李宇翔更收到上百封關於北分署的爆料陳情，內容全指向同一位分署長。或許有人會問，既然職場霸凌已經持續多時，怎麼沒有人提出申訴？有，但也石沈大海了。根據媒體報導和議員接獲的同事爆料，今年2月就有同仁受不了向勞動部陳情，卻反被長官恐嚇要法辦告密者，陳情內容更不了了之。

王婉玉指出，且長官還自恃有「高層背景可以高升」，所以要求同仁要有政治敏感度，甚至發函要求全署同仁不得對外洩密。最讓她無法接受的，是勞動部直到目前為止，都不願正面回應。直到昨天晚上，勞動部都還發布聲明表示：有關外界陳述今年2月向本部陳情檢舉一節，經查詢本部收文及人民陳情系統等，均無案件收文。

時任勞動部長許銘春，今天回應強調該名分署長在她任內一切行為正常，且她也沒接獲其他同仁陳情。對此，王婉諭表示，隔著螢幕，自己都能深深感受同仁們對他的惋惜、心疼及憤恨不平。事情的真相為何，我不敢妄斷。但如果這些爆料皆屬實，我認為勞動部要負起非常大的責任。為什麼把基層的申訴視若無睹？為什麼放任分署長這樣欺壓同事，把自己當成職場的土皇帝？

王婉諭呼籲，一個年輕生命的離開，絕對不能就這樣船過水無痕的帶過。勞動部雖已經決議由許傳盛次長擔任調查小組召集人，但要呼籲勞動部，不僅要徹查這次的案件，更要從根本的調查，到底勞動力發展署內，是否存在長期的霸凌、羞辱文化。且要再次重申：內部調查，絕不能淪為檢討異己、保密防諜的內部審查。這一次，署內的同仁們，已經選擇勇敢的站出來。希望制度、政府，不要成為霸凌者的幫兇，放任這樣的長官繼續橫行職場。別讓勞動部成為基層公務員的夢魘。

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