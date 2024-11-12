高雄連環車禍！6機車撞一團8傷　騎士：前面掉電扇才急剎

▲6部機車撞成一團，導致8人受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(12日)上午發生一起車禍，一名楊姓男騎士在行駛過程中突然緊急剎車，導致後方的陶姓男子等5部機車全追撞上去，事故導致8人受傷。楊男則表示，當時前面一名騎士後座載著電風扇，行駛過程中電扇突然掉落，他才會急按剎車。而肇事的賴姓騎士丟下電扇離開現場，事後被警方通知回來作筆錄，全案依公共危險罪將賴男函送法辦。

這起事故發生在12日上午7點04分，警消獲報，三民區中華二路、十全二路口發生車禍，有多名騎士摔車受傷。救護人員到場時，發現共有8名傷者，其中5人表示自行就醫，另，一名黃姓男子右手脫臼、黃男附載的李姓乘客擦挫傷，一名陳姓男子鎖骨骨折，分別送往醫院救治。

▲上班通勤時段發生6部機車追撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時35歲楊姓男騎士騎乘機車沿中華二路南往北方向慢車道行駛，49歲陶姓男騎士未保持安全距離，見楊男突然急煞，便從後方碰撞上去，接著，40歲江姓男騎士、32歲譚姓男騎士、37歲黃姓男騎士、62歲陳姓男騎士也反應不及追撞上去，6部機車全撞成一團。在場6名騎士接受酒測後，酒測值都為0。

楊姓騎士則表示，當時行駛過程中，他看到前面一部機車後座載著一台電風扇，電風扇突然掉落，他要閃避才會急按剎車。警方發現路面確實留有一台電扇，不過肇事男騎士已經離開現場，涉嫌肇事逃逸，警方調閱監視器後，通知該名騎士到案協助釐清。

▲騎士為了閃避掉落的電扇，不慎釀成追撞事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

賴姓男騎士事後接獲通知才知道釀禍，他表示，當時趕著要去工地，沒有注意到釀成事故。警方初步研判，肇事原因為賴姓男騎士載運電扇未綑紮牢固掉落，導致後方車輛剎車不及。

警方表示，詳細肇因尚待交通警察大隊進一步鑑定分析。全案依刑法公共危險罪將賴姓男騎士函送偵辦，併依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，所載物品散落，最高可罰1萬8000元。另賴男涉嫌肇逃並致人受傷，還可再罰最高9000元並吊銷駕駛執照。