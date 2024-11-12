男膽管塞滿結石！全身黃到像「小小兵」　醫警告：1習慣惹禍

▲年僅31歲的劉姓上班族，習慣整天空腹，到晚上才大吃宵夜，結果膽汁濃稠養出膽結石。（示意圖／123RF）



記者游瓊華／台中報導

31歲劉先生是上班族，因工作忙碌常常三餐不正常，有時整天不吃，只大吃火鍋當宵夜，某天發現自己全身發黃，就醫檢查時發現他的黃疸指數飆升至27，但各項數據檢驗都正常，卻找不出原因，甚至一度住進加護病房，經光田綜合醫院大甲院區肝膽腸胃科醫師許本麟檢查發現，患者的總膽管內不但佈滿結石，肝內膽管還有二顆非常大的結石，因此引起阻塞、發炎，在清除結石後，病患目前已經恢復健康。

許本麟警告，現在有許多民眾瘋減重，常常整天空腹，晚上卻用高油高熱量大餐抵一天的飲食習慣，這都會讓膽汁變得濃稠，唯有三餐規律、清淡飲食、並養成運動習慣，才能避免年紀輕輕，就養出膽結石的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許本麟表示，病患年紀輕輕，肝內膽管的二顆結石大小都約0.9公分，且由膽固醇組成，因位置在肝臟內部膽管中，位置較高，電腦斷層掃瞄難以發現，才使病患之前反覆就醫兩個月，卻都找不出造成嚴重黃疸的原因。

▲醫師許本麟提醒，只有三餐規律、清淡飲食、並養成運動習慣，才能避免年紀輕輕，就養出膽結石的狀況。（圖／光田醫院提供）



許本麟指出，最後病患選擇膽胰管內視鏡技術，並搭配新一代的導管式膽道內視鏡深入肝臟檢測，才找到病灶。許本麟解釋，新一代的導管式膽道內視鏡可深入肝臟內部，且為3D影像，視野角度較佳，確認肝臟結石位置也較為容易。

此外，導管式膽道內視鏡，可在檢查時立即採用電震碎石的方式，將較大的結石分裂成小結石再取出，這使得原本要動刀休養近二周的手術，縮短至三天即可出院，讓病患可以不到一周，就解決結石引起的黃疸問題。