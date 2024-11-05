愛不到給她死！狠男追求不成槍殺關渡鹹粥闆娘　二審仍判20年

▲愛不到竟槍殺對方，周俊男二審仍判刑20年。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子周俊男，因追求關渡鹹粥老闆娘不成，竟在去年6月間，持槍進入店內，近距離槍殺老闆娘。案發後周男還辯稱死者給了機會卻又不明說是否交往，心煩意亂之下才開槍犯案。一審將周男判處有期徒刑20年，案經上訴，高等法院二審5日駁回上訴，仍將他判刑20年、併科罰金10萬元。可上訴。

關渡鹹粥在當地小負盛名，老闆娘為43歲的潘姓越南籍外配，她嫁到台灣18年，與丈夫育有2子，已經領有我國身分證。至於兇手周男現年51歲，打零工維生，有毒品、詐欺等多項前科，周男曾有一段婚姻，離婚後一人獨居。

本案發生在去年6月10日，下午近2點左右，周男將事先以不明方式取得的手槍、子彈裝入黑色側背包後，騎乘機車到鹹粥店。當時僅潘女一人在店內，周男掏出手槍，在相隔1張桌子左右的近距離，朝潘女左胸口開槍後立刻逃逸，過程僅花20秒。潘女經送往馬偕醫院搶救後，仍於同日下午2時53分因心臟、肝臟破裂出血及氣血胸而死亡。

案發後震驚社會，檢警隨即展開緝凶，並逮捕經常到店內的熟客周男，聲請羈押獲准。周男被捕後辯稱，曾向死者表達愛意，展開追求，也曾約會、吃飯，但潘女還是沒有承諾交往，自己為情所困才會犯案。檢方提起公訴，一審法院審理後，周男認罪，但死者丈夫仍非常不滿，大罵他「色魔、兇手」，殺人還毀人名節，請求重判。一審法院因此重判有期徒刑20年、併科罰金10萬元，案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，周男認罪僅針對量刑部分上訴，檢方也認為判太輕而上訴，因此高院僅針對刑度部分審理。由於周男並未與家屬達成和解，也未獲得家屬的諒解，在量刑因子不變的狀況下，高院駁回上訴，仍將他重判有期徒刑20年、併科罰金10萬元。另外本案民事部分，一審判決周男須賠償家屬2735萬餘元。