雨炸宜蘭！阿芳鹹粥「水淹小腿肚」　顧客照樣用餐變另類流水席

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記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣今日遭遇大雨襲擊，尤其是羅東鎮與冬山鄉更是陷入一級淹水警戒，其中位於五結鄉西河五路「阿芳鹹粥」，也因此導致淹水，店內水深約到小腿，讓在水中用餐的顧客體驗另類「流水席」。

▲宜蘭降下大雨，阿芳鹹粥用餐成另類「流水席」。（圖／阿芳鹹粥提供，下同）

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中央氣象署今（12日）上午11時59分針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，降雨持續1小時。氣象署指出，宜蘭縣大雷雨持續時間至下午1時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

位於宜蘭五結鄉的「阿芳鹹粥」，指出因為大雨的關係，店內一直在進水中，水完全沒有要退的意思，成為流水席初體驗。阿芳鹹粥表示，之前颱風的時候宜蘭雖然也降下豪大雨，但是店內都沒有淹水的情況發生，今天可能是大排那邊排水來不及，加上旁邊的農田水都溢出來，所以才會淹水。

阿芳鹹粥說明，水目前都還沒有退，抽水機也在全力運作抽水，淹水的高度約在小腿的位置，來用餐的顧客是一早在旁邊的博物館參加活動，之後中午過來用餐，沒有想到會淹水，不過也覺得可以接受，所以就體驗了另類「流水席」，至於店家財損的部分，要等水退了以後檢查才能知道。