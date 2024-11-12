陳佩琪狂發文聲援柯文哲　謝寒冰轟沒意義：想救老公就閉上妳的嘴

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，遭裁定延押，檢廉則持續擴大約談相關人士釐清案情。而柯的妻子陳佩琪卻連日於臉書談論案情與公布問訊內容，引起外界議論。對此，媒體人謝寒冰昨（11日）表示，陳佩琪怎麼講，不相信的人還是不相信，講越多只會讓人見縫插針、到處找毛病。他建議，現在對柯文哲最好的方式，就是什麼話都不要講，如果真的愛老公、真的想要救老公，那就閉上嘴。

謝寒冰於節目《大新聞大爆卦》表示，案件最基本的邏輯就是「舉證之所在，敗訴之所在」，陳佩琪不要再講了，講這些有什麼意義？列出夫妻所得，但又怎麼樣？相信的人還是相信，不相信的人還是不相信。

謝寒冰表示，不相信的人依舊會說「怎麼知道列的是真是假？怎麼知道收入真的那麼少」，所以列這個毫無意義，反而每次只要一列出來，就會有人去查證，像陳佩琪說家裡沒有車，結果被發現其實租了一台車，而且每個月要繳好幾萬。

謝寒冰直言，不懂是哪個人教陳佩琪這樣講的，應該只是陳覺得自己受了冤屈，想把事情都講出來，抱怨外界怎麼都不相信她。但陳佩琪真的不要再講了，講出來要說服誰？小草嗎？但小草本來就相信，所以這個動作沒有什麼意義，現在陳佩琪對柯文哲最好的方式，就是什麼話都不要講，講越多只會讓人見縫插針、到處找毛病。



提到民進黨議員、律師稱陳佩琪「隔空串證」，謝寒冰批評，這些人不要胡扯，如果檢方認為陳佩琪有隔空串證疑慮，早就被聲押了，如果讓陳佩琪在外面，只有兩種可能，第一「故意放出來讓妳講」、第二「妳講什麼都不重要」，而且偵查不公開是檢調的原則，陳佩琪是被告或證人哪有這個問題？

最後，謝寒冰強調，現在京華城案差不多要收網了，但民眾黨要想清楚，柯文哲未來只有這個案子嗎？檢方只會用這個案子偵辦嗎？一定是把所有案子加在一起來查，接下來柯跟律師團隊需要打好幾年的仗。案子辦到現在這個地步，清不清白其實是自由心證，最後提醒陳佩琪，「如果真的愛妳老公、真的想要救妳老公，那就閉上妳的嘴」。

★未經判決確定，應視為無罪

▼媒體人謝寒冰。（圖／世新大學提供）