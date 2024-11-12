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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

璩美鳳控柯文哲曾「摸手性騷」　吳靜怡：好險沒用假老二騙到總統

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，今（12日）資深媒體人璩美鳳更指控，柯文哲曾在2022年對她摸手臂性騷擾，還稱「妳皮膚好好」，事後更傳訊表示「決定聘妳當國安會副秘書長」。對此，政治評論員吳靜怡表示，原來柯文哲是邊談選舉邊把妹，把影子內閣變成後宮樓閣，滿腦子帝王專制或極權體制思想，才會出現這種權力結構和角色，「房子、金子、女子」文哲好求，好險，柯文哲沒用假老二騙到總統。

吳靜怡表示，柯文哲就是一手念經高大上，一手撫摸手臂還奉官，不只貪財還貪色，眾目睽睽之下沒有人喝止，甚至大言不慚地不道歉，簡直不要臉。2001年，璩美鳳爆發被偷拍的「非常光碟」事件，黃珊珊律師是她的好友，更幫助她，不知道黃珊珊現在還是當年的珊珊嗎？

吳靜怡指出，根據媒體報導，柯文哲公然撫摸璩女士，如此公然妄為，性騷擾完還傳了訊息「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」。隔日，柯又再傳「決定聘妳當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目」。

吳靜怡說，好險柯文哲沒選上總統，柯總是把市長幕僚室叫做「軍機處」，在身邊豢養操弄一群「錦衣衛」，錦衣衛是明代的秘密警察機構，以直接受命皇帝聞名，進行政治監視、審查、甚至鎮壓人民，並且不受正規司法約束。

吳靜怡再說，「國安會」是民主國家中的情報機構，強調保護國家安全，但其操作須合法合憲，並且透明度和責任制是必要保障，從報導的訊息顯露，柯文哲若當上總統，就會把「國安會」以秘密手段來操控，變成「偵防」單位，暗示了柯文哲對國內人民的潛在敵視態度，這在民主體制下是不合理的，上有偵防、下有網軍，簡直是極權變態思維。

吳靜怡批評，柯文哲滿腦子帝王專制或極權體制思想，才會出現這種權力結構和角色，這與台灣民主體制的原則背道而馳，每個官都是他酬庸封爵的位置，把中華民國政府變成極權政府。

另外，吳靜怡提到，針對璩美鳳指控柯文哲的相關報導，就交給璩美鳳和民眾黨陳智菡辯解了。關於北海岸、淡水、漁人碼頭，確實是柯文哲喜歡散心的地方，關於黃心緗，不認識也不評論。

吳靜怡認為，柯文哲在台北市政府市長室收受現金不只沈慶京的1500萬的部分金額，看來還有其他現金和共犯，而且有一人以上口供，民眾黨就是愛硬辯。

最後，吳靜怡強調，「房子、金子、女子」文哲好求，總之，好險，柯文哲沒用假老二騙到總統，不然，台灣總統會變成柯文哲獨裁音帝啊！

★未經判決確定，應視為無罪

▼璩美鳳指控柯文哲性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷 摸手臂內側。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

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