聯發科工程師飯店內游泳突胸悶送醫不治　家屬求償2566萬再敗訴

▲一名工程師在台北寒舍艾美酒店游泳池裡，突然身體不適，送醫後不治身亡。（圖／寒舍集團提供）

記者吳銘峯／台北報導

聯發科王姓工程師2020年在台北市五星級飯店寒舍艾美酒店內游泳，突然覺得胸悶喘不過氣，飯店叫了計程車要將他送醫，但男子卻突然昏倒，送醫不治。家屬認為酒店延誤救治，因此向酒店負責人蔡伯翰、3名員工及保險公司求償共2566萬餘元。一審敗訴，上訴二審後，高等法院仍判決家屬敗訴。可上訴。

本案發生於2020年7月29日，晚間7點半左右，聯發科王姓工程師正在酒店內附設游泳池游泳，但他突然爬上岸，向2名工作人員表示有「胸悶、呼吸不到空氣」的狀況。工作人員叫了計程車，王男自行穿上衣服、吹乾頭髮後，在晚間8點19分要走上計程車時，卻突然倒地昏迷，送醫後在9時41分死亡。死因為「急性心肌梗塞」。

家屬認為酒店方面延誤送醫，游泳池旁並無設置救生員的高腳椅，救生員也在游泳池畔並未及時過來救助。此外，王男昏倒時，飯店人員也不會使用AED自動體外電擊器，酒店附設醫務室內也沒人值班，整個緊急救護流程形同虛設，因此家屬認為酒店負責人蔡伯翰，酒店的櫃臺接待員、設備管理員與救生員，以及酒店投保的保險公司均有過失，導致王男身亡，因此提出民刑事訴訟。

刑事部分經檢方調查後，認為過程並無疏失，最後對蔡伯翰等人做出不起訴處分。民事部分家屬除依照《民法》「侵權行為損害賠償」求償喪葬費、精神慰撫金以外，也根據《消費者保護法》請求「懲罰性賠償」，總計求償2566萬餘元。但一審台北地方法院駁回家屬請求，案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為王男出現不適後，酒店人員隨即陪伴在側，並未置之不理，且根據男子死因急性心肌梗塞，救生員等人均非專業之醫護人員，無法從外觀判斷並為專業處置，為其安排就醫並無延誤。至於酒店內沒有設置高腳椅則與王男死因無關；且酒店人員在王男昏倒後，隨即接力為王男施行CPR，酒店提供之服務符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，並無違誤。最後高等法院仍舊駁回家屬的請求，再度判決家屬敗訴。