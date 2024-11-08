「更家安心 保你平安」富邦人壽捐贈更保全國性微型保險

▲富邦人壽捐贈微型保險助更生人，法務部長鄭銘謙（右2）、台高檢檢察長張斗輝（右1）、富邦集團董事長蔡明忠（左2）、富邦人壽總經理陳世岳（左1）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／綜合報導

為了幫助弱勢更生家庭，臺灣更生保護會與富邦人壽共同推動弱勢更生人「微型保險」服務，而富邦人壽更展現大愛，決定支應所有投保費用。更生保護會新一期的會訊《甦活人生》以專題方式報導當天的捐贈儀式，內容更提到，法務部長鄭銘謙感謝富邦人壽的貢獻，希望能結合政府和民間的力量，讓臺灣成為世界上最安全的國家。

本次捐贈儀式於10月16日，在法務部二樓文史陳列館舉行。除了鄭銘謙到場以外，臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝，法務部三位次長黃世杰、徐錫祥、黃謀信也都到場，另外富邦集團董事長蔡明忠也親自出席捐贈儀式。

鄭銘謙上任後，致力推動「公私協力，全民參與」的再犯防止工作，並戮力於推動更生保護工作。他致詞時，除了感謝富邦集團的大愛以外，更希望讓曾經犯過錯的人重新復歸社會，遠離犯罪，結合政府和民間的力量，讓臺灣成為世界上最安全的國家。

張斗輝也表示，今年6月更生保護會與富邦人壽在南投開啟第一個專為更生人打造的微型保險服務補助方案，對弱勢更生人有極大幫助，降低更生人家庭面臨突發事故的風險及保障。現在更擴大至各地更保分會辦理，投保之保費均由富邦人壽透過富邦慈善基金會捐助，這不僅是富邦集團與富邦人壽的慈善行動，更展現企業關懷社會弱勢群體的深厚情懷。

蔡明忠為善不欲人知，謙遜地不願上台致詞。但他也承諾，將長期吸收弱勢更生朋友「微型保險」保費，還能附加兩名家屬，這樣義無反顧的參與，展現富邦集團對於「企業社會責任」的重視與關注公益的企業文化。