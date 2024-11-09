不耐孩子哭鬧！新手爸拋摔2月男嬰害腦損　二審減刑改判5年

▲新手爸爸不耐孩子哭鬧聲，就將出生不到2個月的兒子猛力搖晃頭部、拋摔，造成男嬰一度失去呼吸心跳，救回後仍有腦損。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名新手爸爸僅因不耐孩子哭鬧聲，就將出生不到2個月的兒子猛力搖晃頭部、拋摔，造成男嬰一度失去呼吸心跳，救回後仍有腦損。一審依對兒童重傷害罪判刑6年6月，二審審酌男子已學會如何跟孩子互動，社工也認為能感受男子很愛孩子，加上男子是家中的經濟支柱，撤銷改判5年，仍可上訴。

判決指出，男子與妻子、男嬰住在台中市太平區，2022年4月15日凌晨12時許，妻子因洗澡暫將男嬰放在沙發上，男子不耐男嬰哭鬧，竟將出生不到2月的男嬰劇烈搖晃頭部，並將其拋摔，導致男嬰到院前沒有呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象，但仍造成腦傷，致使男嬰認知、視覺功能受創。

一審時男子否認虐嬰，表示男嬰的傷勢是因男嬰自己從沙發跌落，非他造成；法官根據醫院鑑定報告及相關國際期刊文獻，認為低處摔落造成嚴重腦傷的機率微乎其微，不採信男子辯詞，依成年人故意對兒童重傷害罪判刑6年6月。

二審男子仍堅稱沒有摔孩子，法官審酌男子在案後立即將受傷男嬰送醫，家人也求情，解除禁止接觸命令後，男子已學會如何跟孩子互動，會替孩子換尿布、泡牛奶、餵奶、洗澡；社工也說能感受到夫妻2人很愛孩子；此外男子與妻子後來又誕生次子，男子是家中經濟來源，考量一切情狀，將原判決撤銷，改判刑5年。