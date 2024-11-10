加薩戰爭死者「近70%」是婦孺　聯合國譴責：可怕的人類苦難

▲以色列轟炸加薩中部馬加齊難民營（Al-Maghazi），失去親友的婦女失聲痛哭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國人權辦公室分析報告指出，加薩戰爭其中6個月期間，將近70%死者都是女性與兒童，交戰各方發生衝突的方式，已經「造成可怕的人類苦難」。

聯合國人權辦公室分析2023年11月至2024年4月，在加薩被殺害的8119名已確認身分死者，結果發現高達44%是孩童、26%是女性，在這些喪命的孩子裡面，最常見的則是5至9歲。此外，約80%受害者都在住宅大樓或類似房屋裡遇難。

報告指出，平民死亡人數如此之高，主要是因為以色列在人口稠密地區使用影響範圍廣泛的武器，摧毀平民基礎設施，「讓許多活著的人受傷、流離失所、挨餓，無法獲得足夠的水、食物與醫療保健。」與此同時，巴勒斯坦武裝組織也在人口密集地區發動戰爭，無差別使用砲彈，導致人民死亡。

▲以色列轟炸加薩市夏提難民營（Al-Shati），民眾抱起孩童逃往安全地區。（圖／路透）



報告譴責，這些數據顯示「對於平民死亡及戰爭手段的影響，顯然地漠不關心」，不僅發現「前所未有」的違反國際法程度，也對「戰爭罪及其他可能暴行」提出擔憂。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）聲明，「這種前所未見程度的平民死傷，是未能遵守國際人道主義法律基本原則的直接後果」，呼籲對於嚴重違反國際法的行為進行「應有的清算」。

▲爭奪援助物資的加薩民眾。（圖／路透）



加薩衛生部通報，在戰爭爆發的過去13個月裡，當地超過4萬3300人死亡，其中1/3是孩童，還有更多遺體仍被埋在瓦礫下。而聯合國認為，該機構提供的數據是可靠的。

其中，又以加薩北部的情況最糟糕，自從10月初以色列對哈瑪斯發動新一輪地面進攻以來，那裡就被圍困至今。10月的第1、2周沒有任何食物援助被送入，促使美國向以色列發出最後通牒，要求在11月12日前增加援助，否則就會面臨失去部分軍事支援的風險。

以色列曾表示其目標是哈瑪斯，並且透過精準彈藥減緩平民風險。針對聯合國最新報告，以色列國防軍（IDF）沒有回應，但先前接受BBC採訪時表示，他們將「一如既往按照國際法行事」。